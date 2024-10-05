《料理的鐵人》評審服部幸應離世！享壽78歲　木村拓哉悲痛：祝安息

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名料理評論家服部幸應於10月4日因病去世，享壽78歲。日媒報導指出，他在東京澀谷的服部營養專門學校倒下，隨後被緊急送往醫院，仍無力回天。他生前因對日本飲食教育的推廣及貢獻，長期受到廣大觀眾及業界人士的敬重與愛戴。天王木村拓哉也在自己的Instagram限時動態上發文悼念這位名廚寫下「由衷祝您安息」。

▲服部幸應離世，享壽78歲。（圖／翻攝自日網）

服部幸應（本名染谷幸彥）1945年出生於東京，父親是日本首家營養師與廚師學校「服部學園」的創辦人服部道政（本名染谷榮）。根據日媒報導，服部幸應畢業於立教大學，隨後在昭和大學完成醫學博士學位。1977年以後他開始擔任服部營養專門學校的校長，並以推廣飲食教育為己任，成為日本相關領域的重要推動者。

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▲木村拓哉悼念服部幸應。（圖／翻攝自木村拓哉Instagram）

服部幸應在2015年因為在飲食領域的多年貢獻，榮獲法國總統頒授「法國榮譽軍團勳章」。2020年，日本政府也特別頒發給他「旭日小綬章」。

此外，服部幸應多次參與電視節目，為觀眾熟悉。他曾在1990年代經典料理節目《料理鐵人》中擔任解說員，還作為挑戰者登場。此外，他還參與了節目如《SMAP×SMAP》、《愛的圍裙》等。