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邊荷律、李丹妃在台最後一舞爆哭！告別隊友不捨：希望下個球季也一起

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊女神李丹妃、邊荷律受邀來台，加入中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters，9月底結束在台灣今年球季的最後一場賽事應援，官方YT頻道日前上傳了記錄兩人最後與隊友們溫馨告白，忍不住淚灑球場的影片，讓許多球迷看了也相當不捨，紛紛喊話希望兩人明年能繼續續約留在中信兄弟。

▲李丹妃、邊荷律。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

▲經紀人忍不住淚灑現場。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

影片中可以看到經紀人召集了所有成員，在台上表示「今天是我們韓籍成員例行賽的最後一場」，說著說著也忍不住拭淚，李丹妃、邊荷律也忍不住哭了出來，接著由李丹妃站起來講述這一個球季在台灣工作的心得，感性表示「回想起第一次見到大家好像還是不久前，好可惜竟然已經一個球季要過去了，謝謝大家整個球季的照顧。」

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▲李丹妃、邊荷律。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

▲李丹妃、邊荷律先後也落淚。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

李丹妃繼續表示：「雖然我在韓國以啦啦隊身分活動已經超過10年，原本以為自己能做得很好，但對於來到這裡什麼都不懂的我，好像是因為有了大家的照顧，才能順利完成這個球季，謝謝大家，我愛你們。」邊荷律則坦言來之前很擔心被討厭、不被接納，「但大家卻很照顧我們，真的非常謝謝大家，還有，我們兩個真的是下了很大的決心才來到異鄉工作，我很感謝來到有你們在的地方。」

▲李丹妃、邊荷律。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

▲李丹妃、邊荷律。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

▲李丹妃、邊荷律發表這一個賽季在台灣的心情。（圖／翻攝YouTube／Passion Sisters）

李丹妃還特別準備了從南韓帶來台灣的伴手禮，給隊友們一人一個，接著台灣對有一個一個起身與兩人擁抱告別，場面相當感人。

影片最後，也特別準備了給球迷的喊話片段，李丹妃表示自己在台灣累積了很多美好的經驗，多虧了大家的喜愛，她很快就克服了不適應與陌生，使得2024年成為她最棒的一年，邊荷律則直言能與這麼多優秀的人一起工作很幸運，並喊話「希望下一個球季也可以和大家一起為中信兄弟應援，謝謝」。

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