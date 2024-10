LÜCY公開認愛外籍男友　靠歌曲甜蜜示愛：比肌膚觸碰更深層

記者蔡琛儀/台北報導

新人歌手LÜCY以首張專輯《LÜCY》榮獲2022年金音獎最佳新人,並將於22日發表睽違兩年的新專輯《Dance on the Shoreline》,也是她首次嘗試主導個人專輯製作,其中新歌〈You Know How〉是一首關於靈魂伴侶的夜間情歌,記錄她與外籍男友Benjamin相識進而相戀的故事,MV也充滿著粉紅泡泡氛圍。

▲LÜCY推出新專輯《Dance on the Shoreline》。(圖/LÜCY提供)

LÜCY甜蜜表示:「當聽見彼此的呼吸聲就能感受到對方的存在,那是一種比肌膚觸碰更深層的連結。」LÜCY也分享:「這首歌的製作期很緊繃,經歷了一些卡關後,我跟Benjamin決定冒險,收拾了幾包行李、帶上帳篷睡墊,開著一台Van,就這樣從德國一路開到義大利,只為吃上一片好吃的披薩和道地的義大利麵,沿路經過了瑞士、奧地利,也經歷了暴風雨,沒有目的地的一直開了2千多公里。而最終產出一個最低成本但最真實的一部 MV,一個最少編制但最真摯的一首歌,獻給我的人生伴侶與樂迷們。」

第二首單曲〈Nothing ever stops me〉則與加拿大夢幻流行唱作人Jaguar Sun遠端連線合作,共同打造描寫遠距離戀愛的炙熱情歌;最新發表的第三首單曲〈Dance on the Shoreline〉是整張專輯誕生的關鍵。兩年前她發完上一張專輯,雖獲得不少肯定,但隨之而來的卻是一段漫長的低潮期,她一度質疑自己是否應該繼續創作、是否還有能力找回做音樂的熱情,這首歌誕生於這段掙扎之中,讓LÜCY慢慢看見一絲希望,給了自己「跌倒了再站起來的勇氣」,也漸漸確立了整張專輯的核心。

▲LÜCY曾陷入低潮。(圖/LÜCY提供)

〈Dance on the Shoreline〉MV由LÜCY與導演共同發想腳本,美術道具親自準備,甚至手工製作,影像由男友Benjamin共同執導,LÜCY的弟弟與親戚們也入鏡。在寫完〈Dance on the Shoreline〉後,LÜCY認為一定要在陽光燦爛的海邊拍攝,在熟悉的人們圍繞下,LÜCY展現最輕鬆自在的一面,悠然自得的隨音樂起舞,而眾人也化身漁夫、人魚、 潛水員 、長頸鹿等角色,將LÜCY的夢境以及腦海中的想像畫面轉化成影像。