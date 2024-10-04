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LÜCY公開認愛外籍男友　靠歌曲甜蜜示愛：比肌膚觸碰更深層

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手LÜCY以首張專輯《LÜCY》榮獲2022年金音獎最佳新人，並將於22日發表睽違兩年的新專輯《Dance on the Shoreline》，也是她首次嘗試主導個人專輯製作，其中新歌〈You Know How〉是一首關於靈魂伴侶的夜間情歌，記錄她與外籍男友Benjamin相識進而相戀的故事，MV也充滿著粉紅泡泡氛圍。

▲▼LÜCY推出新專輯《Dance on the Shoreline》。（圖／LÜCY提供）

▲LÜCY推出新專輯《Dance on the Shoreline》。（圖／LÜCY提供）

LÜCY甜蜜表示：「當聽見彼此的呼吸聲就能感受到對方的存在，那是一種比肌膚觸碰更深層的連結。」LÜCY也分享：「這首歌的製作期很緊繃，經歷了一些卡關後，我跟Benjamin決定冒險，收拾了幾包行李、帶上帳篷睡墊，開著一台Van，就這樣從德國一路開到義大利，只為吃上一片好吃的披薩和道地的義大利麵，沿路經過了瑞士、奧地利，也經歷了暴風雨，沒有目的地的一直開了2千多公里。而最終產出一個最低成本但最真實的一部 MV，一個最少編制但最真摯的一首歌，獻給我的人生伴侶與樂迷們。」

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第二首單曲〈Nothing ever stops me〉則與加拿大夢幻流行唱作人Jaguar Sun遠端連線合作，共同打造描寫遠距離戀愛的炙熱情歌；最新發表的第三首單曲〈Dance on the Shoreline〉是整張專輯誕生的關鍵。兩年前她發完上一張專輯，雖獲得不少肯定，但隨之而來的卻是一段漫長的低潮期，她一度質疑自己是否應該繼續創作、是否還有能力找回做音樂的熱情，這首歌誕生於這段掙扎之中，讓LÜCY慢慢看見一絲希望，給了自己「跌倒了再站起來的勇氣」，也漸漸確立了整張專輯的核心。

▲▼LÜCY推出新專輯《Dance on the Shoreline》。（圖／LÜCY提供）

▲LÜCY曾陷入低潮。（圖／LÜCY提供）

〈Dance on the Shoreline〉MV由LÜCY與導演共同發想腳本，美術道具親自準備，甚至手工製作，影像由男友Benjamin共同執導，LÜCY的弟弟與親戚們也入鏡。在寫完〈Dance on the Shoreline〉後，LÜCY認為一定要在陽光燦爛的海邊拍攝，在熟悉的人們圍繞下，LÜCY展現最輕鬆自在的一面，悠然自得的隨音樂起舞，而眾人也化身漁夫、人魚、 潛水員 、長頸鹿等角色，將LÜCY的夢境以及腦海中的想像畫面轉化成影像。

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