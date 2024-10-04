最悲情影后！楊謹華第8度入圍金鐘獎　吐心聲：我沒辦法說有把握

記者蕭采薇／台北－釜山連線報導

影集《影后》由楊謹華、謝盈萱、陳庭妮主演，三人更遠赴南韓參加釜山影展。而楊謹華近日以《不良執念清除師》第8度入圍金鐘，然而先前槓龜多次，而有「最悲情影后」封號的她，這次淡然表示：「當然就是能夠入圍就是很開心，至於有沒有把握？我說『有把握』他是這樣，說『沒把握』也是這樣。」

▲楊謹華出席《影后》釜山影展全球首映。（圖／Netflix提供）

《影后》窺探演藝圈生存百態，楊謹華、謝盈萱、陳庭妮跟著編導嚴藝文、監製丁長鈺並在當地舉行世界首映。獲得來自各地的現場觀眾熱烈迴響，不僅有韓國粉絲特別用中文打招呼，更有人：「哭得我假睫毛都掉了，太感動！」導演嚴藝文說：「韓國觀眾的確有些笑點跟我們比較不一樣，但進入劇情後，大家都紛紛拿出衛生紙擦眼淚。」

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▲《影后》編導嚴藝文。（圖／Netflix提供）

謝盈萱和楊謹華在當地都有粉絲，兩人驚喜之餘，謝盈萱更爆料楊謹華在當地對著保鑣大叔開撩，「我看他們都變成她的粉絲了。」楊謹華說，自己特地學了韓文的：「歐巴，買包包給我好嗎？」逗得當地保鑣心花怒放，她笑說：「我想說他們工作很辛苦，讓他們放鬆一下。」

▲《影后》（左起）楊謹華、陳庭妮、謝盈萱在釜山合體。（圖／Netflix提供）

楊謹華日前以《不良執念清除師》第8度入圍金鐘，但這回提名的是「最佳女配角」，但她說，心情都是一樣開心，「我沒辦法回答有沒有把握，但我只能說很開心。」至於老公有沒有獎勵？楊謹華說：「他沒有特別要給獎勵，如果真的有（得獎），也是一樣開心，如果沒有就是照樣過日子，就是日常。」但也開玩笑說，可能會對老公說：「歐巴，買包包給我好嗎？」

▲《影后》在釜山影展全球首映。（圖／Netflix提供）

至於《影后》是否有參照演藝圈中的真實事件，嚴藝文說：「我在寫劇本的時候都有田調，半真半假。也許大家在看到某些段落時，會覺得『這是不是在講誰』，但我先說，我絕對不會承認的。」

▲謝盈萱在韓國也有粉絲，並現身《影后》首映會支持。（圖／Netflix提供）



而對於先前吳慷仁選擇簽約大陸經紀公司，先前提及台具題材受限的發言也被翻出，引起網友討論。正好三人都飾演過各種類型台灣作品的人，對此陳庭妮則說：「我是覺得我演的作品的角色都是很大挑戰，每個角色帶給我的養分都豐厚，成為更完整的自己和扎實的演員。對我來說做好每次該做的角色功課，就是緣分。」

▲陳庭妮希望透過《影后》裡的角色，把自己的心掏出來跟大家分享。（圖／Netflix提供）