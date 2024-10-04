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FTIsland演唱會李洪基一跳「胯下褲檔破大洞」　瘋傳畫面本尊卻秒轉發

文／妞新聞

韓國人氣樂團FTIsland在2009年就以一首〈壞女人〉的諧音梗「到南部弄假牙～好擠啊～」紅到海外，主唱「李洪基」更因為出演《原來是美男》、《百年新娘》、《花遊記》等韓劇，同時活躍於各大綜藝、電台，在台灣擁有大批死忠粉絲，近日帶著正規專輯《Serious》回歸歌壇的FTIsland，演唱會也開巡啦！

香港演唱會一跳出大事

「胯下破洞內褲露出」網瘋傳

FTIsland今年2月才來台開唱，7月5日也現身「高雄啤酒音樂節」，緊接著也宣布將在10月26日再度來到高雄舉辦《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE'》巡迴演唱會，不過在這個週末舉行的「香港場」上，卻出大包了！？可以看到FTIsland在香港燃爆全場，其中李洪基頂著QQ捲髮、穿著白色無袖上衣、白色牛仔褲，一身白帥帥登場，在歌曲高潮之處雙腿大開、奮力一跳把現場氣氛帶到最高點。

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▲李洪基穿白褲，褲檔中央破了一個大洞。（圖／IG@idolissue）

沒想到就這麼一個跳躍，白褲就從褲檔中央裂開，破了一個大洞，連站直都能從後方屁屁看得到開口，黑色內在美全露出，李洪基發現不對勁往下一看馬上「嬌羞遮住露出驚慌表情」，不過他適應力極強，完全不糾結出糗，之後的演出也沒有緊急更換服裝，直接破洞上陣，還不時超大方大跨步露出褲子破洞處，全程「造型事故」都被上傳到網上，在SNS、韓媒瘋傳。

「劈腿跳」成公演傳統

本尊大方轉PO引爆笑

▲李洪基「劈腿跳」成公演傳統。（圖／IG@idolissue，下同）

他曾經在節目中自誇：「我在公演中『嘩～』跳高很厲害」，搭配手勢就是這個兩腳分超開、距離地面超遠的劈腿跳姿勢，當時還強調因為開心才跳起來的，粉絲們也對李洪基一嗨就跳高高見怪不怪，每一次公演幾乎都被捕捉到認證照，沒想到這次「造型跟不上」大出糗。

▲李洪基限時動態。（圖／IG@skullhong12）

不過本人對於引起網路熱議似乎也不以為意，不只狂曬當天的演唱會現場照在個人IG，還找到引起討論的貼文「轉分享上傳自己的限時動態」，坦蕩蕩的舉動再次引發爆笑，紛絲也紛紛湧入留言：「歐巴太可愛了！」、「撕碎舞台也撕碎褲子」、「可以不用一直展現給我們看也沒關係」、「造型師這次請注意一下喔～」。

【延伸閱讀】

李洪基自爆「屁股動刀8次」！拳頭大膿瘡傷口不敢給女友看，苦求：聖誕老人送新屁屁

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, FTIsland, 李洪基

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