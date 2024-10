FTIsland演唱會李洪基一跳「胯下褲檔破大洞」　瘋傳畫面本尊卻秒轉發

文/妞新聞

韓國人氣樂團FTIsland在2009年就以一首〈壞女人〉的諧音梗「到南部弄假牙~好擠啊~」紅到海外,主唱「李洪基」更因為出演《原來是美男》、《百年新娘》、《花遊記》等韓劇,同時活躍於各大綜藝、電台,在台灣擁有大批死忠粉絲,近日帶著正規專輯《Serious》回歸歌壇的FTIsland,演唱會也開巡啦!

香港演唱會一跳出大事

「胯下破洞內褲露出」網瘋傳

FTIsland今年2月才來台開唱,7月5日也現身「高雄啤酒音樂節」,緊接著也宣布將在10月26日再度來到高雄舉辦《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE'》巡迴演唱會,不過在這個週末舉行的「香港場」上,卻出大包了!?可以看到FTIsland在香港燃爆全場,其中李洪基頂著QQ捲髮、穿著白色無袖上衣、白色牛仔褲,一身白帥帥登場,在歌曲高潮之處雙腿大開、奮力一跳把現場氣氛帶到最高點。

▲李洪基穿白褲,褲檔中央破了一個大洞。(圖/IG@idolissue)

2024.09.28 2024 FTISLAND LIVE “Pulse” in Hong Kong



Sorry~I can’t stop my laughing

Hongki is the best#ftisland #leehongki #이홍기 #pulse_hongkong pic.twitter.com/IprlfTdxTS