記者陳芊秀／綜合報導

67歲香港資深男星萬梓良是80年代收視之王，1988憑電影《大頭仔》勇奪第25屆金馬獎影帝，銀幕上總是霸氣大哥形象。而他2017年罹患糖尿病，這幾年大多在大陸從事商演活動，近日傳出身體暴瘦需要人攙扶，與朋友視訊的影片，快讓人認不出，引發外界關注。

▲金馬影帝萬梓良在80、90年代紅極一時。（圖／翻攝自抖音）

萬梓良曾因遺傳性糖尿病體重增加30公斤，一度宣布退休又復出，身材改變不再如以往壯碩，現身公開場合時，登台還需要他人攙扶，甚至站不穩險些跌倒的影片外流。他開設抖音帳號，最近更新的影片與朋友視訊，畫面中的他身穿白色西裝，手指著鏡頭，問對方「有沒有信心」，然而面容顯得蒼老，眼神不如以往有霸氣，讓人幾乎認不出他。

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▲萬梓良視訊友人，面容憔悴暴瘦。（圖／翻攝自抖音）

片段引起網友討論，有人留言「大哥最近有沒有新劇」，釣出本尊回應「休息中」。而眾人輪番留言「萬哥瘦了」、「怎麼都不出來，3年了」、「希望大哥身體健康」。

▲萬梓良回應「休息中」。（圖／翻攝自抖音）

萬梓良近年頻傳健康狀況不佳，但仍然參加商業演出並獻唱。他之前在一次活動中，即使有壯漢攙扶，他在走上階梯時仍顯得有些吃力，險些摔倒，讓在場的人都捏了一把冷汗。他日前得知港星徐少強離世，曾透過社群網站曬合照悼念。

▲萬梓良近年頻傳身體欠安。（圖／翻攝微博）