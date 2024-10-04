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《黑白大廚》安成宰大蒜辛拉麵爆紅！陳彥婷照著煮…廚房驚遇4波折

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix韓綜《黑白大廚》找來白種元、米其林三星主廚﻿安成宰擔任評審，節目爆紅全球，而安成宰日前上白種元主持的YouTube節目，示範了大蒜辛拉麵的作法，掀起一票模仿潮。YouTuber陳彥婷在颱風天決定做這道「大蒜辛辣麵」，沒想到波折連連，老公還流血了！

▲▼陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房驚遇4波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房連遇波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

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陳彥婷挑戰做大蒜辛拉麵，卻是波折重重！她從大蒜切掉蒂頭就卡關，因為發現好硬！接著烤到有點焦黃，放進湯鍋熬煮，波折2是把蒜頭去皮容易被熱湯燙到，波折3是把大蒜壓爛，手接觸到高溫熱氣忍不住喊「手好燙！手好燙！」眼看即將完成，波折4卻發生老公來試吃不慎打破碗，熱麵直接淋在短褲上，夫妻倆當場嚇了一大跳，互相安慰一下，結果她發現老公小腿流血了。

▲▼陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房驚遇4波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲陳彥婷湯鍋熬煮蒜頭同時要去皮，不慎被燙到。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲▼陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房驚遇4波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲陳彥婷壓爛蒜頭，手接觸熱氣頻喊好燙！（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲▼陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房驚遇4波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲陳彥婷與老公試吃，結果不慎打破碗。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

見老公彎下腰幫忙擦拭打碎碗的地面，感動說「老公！看你擦地好性感哦，希望每天都有這個畫面。」而老公小腿上有一處小傷口，但是小到令陳彥婷傻眼說：「你這個傷口叫痛？我他X生產才叫痛好不好！」而大兒子「黃金」則是貼心送來OK繃。經歷了4個波折，夫妻倆直接把湯鍋當晚開吃，不過她強烈建議，吃完這道料理不要和曖昧的對象見面，「因為你整個屁啊、嘴巴都是大蒜味，我整個房間全都大蒜」。

▲▼陳彥婷模仿三星主廚做大蒜辛拉麵，廚房驚遇4波折。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

▲陳彥婷老公小腿受傷流血。（圖／翻攝自臉書／陳彥婷）

網友笑回「原來是大碎辛拉麵」、「本來嚇到，最後笑翻」、「可怕的滿滿蒜味！貼心的阿金」、「煮個麵也受傷好可憐」、「好險你們已經是老夫老妻了，滿滿的大蒜味」。

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