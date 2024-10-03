ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許效舜被誤認成澎恰恰！　爆氣開噴：我是什麼很醜的人嗎？

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，9月28日首集節目已經正式跟大家見面！首集播出氣勢如虹，完整節目在YouTube 上3天不到就突破30萬瀏覽量，各平台總瀏覽數突破百萬！全台放颱風假的同時，網路上也颳起大大的「台」風，製作單位也收到海量的詢問，關於第二季的報名與資訊。

▲▼金鐘組合浩子和Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》開播後大受好評 。（圖／公視台語台提供）

▲金鐘組合浩子和Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》開播後大受好評 。（圖／公視台語台提供）

節目也釋出海選片段，沒想到工作人員口誤把評審長舜哥誤認成澎哥，讓舜哥氣到直接站起來說：「我是什麼很醜的人嗎？我有欠那麼多嗎？」這段爆笑影片也在節目的IG上突破76萬觀賞，更一舉空降YT發燒榜TOP5的位置！首集就有這麼好的成績，節目製作人黃淑宜滿滿的感謝：「浩子跟Sandy第一次搭檔主持默契絕佳，幫節目加分很多！也非常感謝台語台給予製作單位一個大膽的實驗機會，顯見講台語正時髦！請大家繼續鎖定我們節目！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金鐘組合浩子和Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》開播後大受好評 。（圖／公視台語台提供）

▲許效舜被叫成澎恰恰，憤怒到站起來 。（圖／公視台語台提供）

首集重量級評審迎來于美人，第二集則是跟台語台有特殊緣份的楊小黎，原來公視台語台第一個兒童選秀節目《光榮島轉來》就是楊小黎主持，也是專業配音員的她，現場更加碼使用哈利波特『妙麗』角色中文配音，俏皮演繹了台語版的去去武器走，逗的台上台下笑聲不斷。 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別

昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許效舜, 澎恰恰, Talk Talk秀台語, 浩子, 吳姍儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的
  2. 網紅「我是江老師」突曝下腹長19公分腫瘤　最嚴重可能要拿掉子宮
  3. Elkie莊錠欣宣布11月首開唱！　加碼預告1好消息：還有哪需要我？
  4. 董仔颱風天外出「裙子飛起大露內褲」！　屁股被看光：好丟臉
  5. 雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因
  6. 快訊／山陀兒颱風攪局！LANY高雄開唱確定取消　主辦宣布全額退票
  7. 「善良、平等是故事的核心」　《荒野機器人》導演受宮﨑駿啟發
  8. 高雄遭颱風摧殘「女星家樓梯變瀑布」！　慘況曝光：快嚇死了
  9. 愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖
  10. 南拳媽媽二代合體開唱…揭最大功臣是他：很想念彼此

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366