許效舜被誤認成澎恰恰！　爆氣開噴：我是什麼很醜的人嗎？

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，9月28日首集節目已經正式跟大家見面！首集播出氣勢如虹，完整節目在YouTube 上3天不到就突破30萬瀏覽量，各平台總瀏覽數突破百萬！全台放颱風假的同時，網路上也颳起大大的「台」風，製作單位也收到海量的詢問，關於第二季的報名與資訊。

▲金鐘組合浩子和Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》開播後大受好評 。（圖／公視台語台提供）

節目也釋出海選片段，沒想到工作人員口誤把評審長舜哥誤認成澎哥，讓舜哥氣到直接站起來說：「我是什麼很醜的人嗎？我有欠那麼多嗎？」這段爆笑影片也在節目的IG上突破76萬觀賞，更一舉空降YT發燒榜TOP5的位置！首集就有這麼好的成績，節目製作人黃淑宜滿滿的感謝：「浩子跟Sandy第一次搭檔主持默契絕佳，幫節目加分很多！也非常感謝台語台給予製作單位一個大膽的實驗機會，顯見講台語正時髦！請大家繼續鎖定我們節目！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許效舜被叫成澎恰恰，憤怒到站起來 。（圖／公視台語台提供）

首集重量級評審迎來于美人，第二集則是跟台語台有特殊緣份的楊小黎，原來公視台語台第一個兒童選秀節目《光榮島轉來》就是楊小黎主持，也是專業配音員的她，現場更加碼使用哈利波特『妙麗』角色中文配音，俏皮演繹了台語版的去去武器走，逗的台上台下笑聲不斷。