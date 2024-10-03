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張艾嘉爆料王大陸帶她兒子玩到天亮　楊祐寧爆姊真的比較嚴厲

記者葉文正／台北報導

眾所矚目的實境節目《艾嘉食堂》今天舉行記者會，張艾嘉因為颱風加上感冒在家連線，現場不忍了，指控王大陸：「是我兒子好友，兩人晚上出去，早上才回家。」楊祐寧也爆料，張艾嘉真的比較嚴厲，本想晚點出班，但張艾嘉堅持準時出發，也只能跟著姊的步調一起走。

▲▼《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲《艾嘉食堂》記者會-楊祐寧(左起)、柯佳嬿、王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

張艾嘉今天透過連線表示，「因為颱風，加上感冒，說話比較辛苦，我現在非常想跟你們在一起，也想念三位夥伴，在蘇梅島是我非常快樂一段時間，柯佳嬿妳怎麼可以忘記，我幫你把手壓到熱油上，我們希望台灣可以做出實境秀，當初我們抱持這信念去做，我相信我們做到了。」

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▲▼《艾嘉食堂》記者會-柯佳嬿。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯佳嬿透過開餐廳學到不少。（圖／記者周宸亘攝）

張艾嘉說自己很喜歡做菜，過去也做過電視節目，「當初答應，是希望台灣有很好的真人秀，我並沒有立刻答應，也提出很多條件，過去很多人來找我做節目，但慢慢都消失，他們答應了所有我要求的事情，且三位團員讓我們相當的興奮，所以就參與節目的錄影。」

▲▼《艾嘉食堂》記者會-王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲王大陸被爆玩到天亮。（圖／記者周宸亘攝）

張艾嘉稱讚楊祐寧是很棒的廚師，「他比我更厲害，他是有執照的，而且他有經驗，協助每個人，有他在我就很放心，第一次認識楊祐寧是舞台劇，現在認識他，非常開朗有魅力，年紀越大越有魅力。很多客人都因為他而來。

▲《艾嘉食堂》卡司相當華麗。（圖／泰坦星文創影視）

▲《艾嘉食堂》卡司相當華麗。（圖／泰坦星文創影視）

張艾嘉也笑說：「那王大陸讓我很驚訝，最初認識他，他是我兒子的朋友，他們每天晚上出去，到早上才回家，他非常有禮貌，也很照顧長輩，他很聽話，可能他一個人在蘇美島，只好聽話，所以這節目就是真。」楊祐寧笑說，我們很和諧，罵王大陸大家看到會會心一笑，但張姊對我們就很認真跟嚴厲，我們是真的很認真開餐廳。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

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