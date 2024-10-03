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梁文音獨挑大樑當主角　被虧：點閱差不多到這邊...氣炸撂人

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音將於10月15日推出新專輯《情歌比情人還懂》，邀來陳小霞、姚若龍、陳建騏、葛大為、張簡君偉、陳鈺羲和法蘭等人打造，她談到新專輯開案時，被問到想唱什麼類型的情歌？她說：「我想唱的是有真實發生過的情歌故事，這是一張不同程度痛的專輯，十首歌有著十種不同的痛，希望透過我的歌、聲音，給大家力量或幫大家勇敢地宣洩情緒。」

▲▼梁文音《情歌比情人還懂》。（圖／環球提供）

▲梁文音推出新專輯《情歌比情人還懂》。（圖／環球提供）

同名新歌〈情歌比情人還懂〉是梁文音出道以來唯一一首坐著錄完的歌曲，MV邀來導演姚國禎執導，也是首波主打〈短痛不如長痛〉MV的導演，不同於先前由劉品言擔綱女主角演出，這次梁文音在新歌〈情歌比情人還懂〉MV中獨挑大樑、一人分飾兩角，飾演台上歌手與台下聽者。

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其中還有哭戲環節，梁文音從哽咽、含淚到落淚，哭得令人心疼，她表示：「今天有一幕真的滿感動我的，想到『星光』時的第一個加油板，第一次有來支持自己的人，再回想這十幾年來歲月帶給我的一切，就會覺得很不可思議！音樂這兩個字帶給我多麼大的意義。」

▲▼梁文音《情歌比情人還懂》。（圖／環球提供）

▲梁文音這次在新歌中擔綱女主角。（圖／環球提供）

而她這次擔綱唯一女主角，她笑說：「前兩支新歌MV短時間點閱破百萬，要嘛沒有我、要嘛小小客串，我的經紀人知道這次只有我演，跟我說『那我們點閱率差不多到這裡了』。」因此撂粉絲助力點閱，誓言讓經紀人「好看」。此外她10月12日首度於台北國際會議中心開唱，為了給來參加演唱會的粉絲滿滿福利，當天新專輯現場搶先首賣，演唱會後還「加班」舉辦會後簽名會，購票洽ibon售票系統。

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