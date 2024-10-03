超驚人　寇乃馨整個房間都是KikiLala　花兩百萬網友批評了

記者葉文正／台北報導

藝人寇乃馨與音樂老師黃國倫結婚多年，但少女心依然噴發沒有改變，昨晚她PO出所有KikiLala收藏的影片讓網友驚呆，因為數量幾乎可進金氏紀錄，寇乃馨透露這是她從幼稚園收藏到現在的成果，但被網友酸「公主該長大了。」她則表示：「我所有收藏都沒有黃國倫兩把吉他的價值高。」依此估算收藏至少超過200萬元。

▲寇乃馨(右)與黃國倫KikiLala造型現身。（圖／記寇乃馨提供）

對於自己熱愛的粉紅收藏，寇乃馨說，「昨晚我新發的短視頻又爆流量了，上線3小時已經在全網各平台飆破50萬流量，應該今天很快會破百萬流覽，網友們都覺得，我太狂的收藏，可以挑戰金氏世界紀錄。」

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▲寇乃馨的收藏超狂。（圖／記寇乃馨提供）

她也透露：「我的雙子星KikiLala收藏，從我幼稚園到現在，收集幾十年，每季有新品，我都不間斷收藏，應該有幾千件了，我家的『藏貨』，可能比任何Sanrio專賣店更多更齊全喔。」

▲寇乃馨的收藏種類琳瑯滿目。（圖／記寇乃馨提供）

只見她整個房間都是全新珍藏，捨不得用，她指出：「包括口紅，唇蜜，蜜粉，鏡子各種限量，還有數十個手錶，包包，連電風扇都有，收藏已經超過30年，目前我正努力整理中，未來我和國倫的新家中，會設計整面牆玻璃櫃的展覽區，把收藏品都展出來，一定超夢幻療癒。」

▲包包當然也是重點項目。（圖／記寇乃馨提供）

但她被問：「買這麼多KikiLala，國倫哥不會抓狂嗎？」她則老神在在說：「↓的所有收藏，加起來都沒有他兩把吉他貴，他有什麼好說嘴的！」