依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

記者陳芊秀／綜合報導

雙胞胎依依和前夫史丹利在去年宣布離婚，10年婚姻告終，然而婚後遭質疑家人都給前夫撫養，為此直播哽咽澄清。前夫史丹利3日發長文回應：「依依所陳述的內容都不是事實。」

▲雙胞胎依依前夫史丹利發聲。（圖／翻攝自臉書）

史丹利指出，自去年（2023）12月離開至今，依依詢問與家人見面大約6次左右，根據口頭協議原則，「我不會阻止見面，只要時間&狀態允許我一定盡力配合」，第一次逛街時前妻說要坐計程車接家人，馬上就同意了，第二、三次因為行程已經安排所以只能婉拒，第四次依依帶雙親來找家人吃飯，自己馬上配合了，第五次是9月18日，前妻說要接家人，最近一次（第六次）是前天，因為有安排所以再約時間，合計6次有3次見面，他重申「從頭到尾都沒有刻意阻止見面」。

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史丹利坦言：「依依就只是偶爾來問問，就形容得我好像不讓家人跟媽媽見面，這對我很受傷。」他表示雙方有口頭協議，依依當天帶家人出門，當晚8點就會送回他家樓下，但是沒有一次做到，他為此感到遺憾，而「探視權」有台灣法律依據，必須尊重主要照顧者日常照顧的時間，而主要照顧者只能平日照顧家人，週末都家人與非主要照顧者出去玩？他認為這欠缺合理。

依依稱沒有收到名牌包，史丹利表示「我很難過，可能依依忘記了！」他更透露自己送包當天被嘲笑過，為此還去門市換了兩次，門市也可以查到紀錄。

史丹利反控，過去結婚10年，依依幾乎不做家事，家人的食衣住行都是由他負責，包括上下課接送、便當，連運動會依依也不會參加，甚至家長會直接大遲到。他更自曝溝通離婚時，依依表明「需要的只是生活上的保障。」為此無法理解，為何不是稱職的媽媽，卻一直花時間在網路上訴說婚姻的是非，一直使用社會輿論來攻擊？

而史丹利最後嚴正聲明，本人沒有違反任何離婚協議，一切以家人為主，只想做個專心的父親，不再針對以上事件做任何說明，「拜託依依不要再造謠，顛倒是非，我將保留名譽損害跟保密條款提出訴訟的權利。」他祝福依依前程似錦，畢竟曾經愛過，既然選擇離開，也希望對方過得更幸福。