許維恩37歲尪動白內障手術！「還有青光眼、黃斑部問題」：很困擾

記者潘慧中／綜合報導

王家梁與許維恩婚後育有一個女兒，平常除了分享家庭點滴，還會在社群網站記錄生活經歷。他2日便坦言其實4年半前曾低調動了白內障手術，「還記得手術完成的那個中午，我第一次知道原來『白色』是這麼的潔淨~。」

▲王家梁坦言動過白內障手術。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



現年37歲的王家梁坦言動手術前，每當在晚上開車的時候，他都必須依靠手機導航，原因是他無法很清楚地看到路邊告示牌的字，「那時候對我來說造成一個很大的困擾。」

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▲王家梁術前晚上開車看不清楚告示牌的字。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



術後雖然已改善非常多，但因為王家梁還有黃斑部、青光眼的問題，他仍需要定期回診，追蹤並檢查眼睛的狀況。此外，由於高度近視會遺傳，他也格外看重女兒的視力，「視力保健真的應該從小開始。」

▲王家梁還有青光眼、黃斑部問題。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



但提到眼睛，最令王家梁印象深刻的是，白內障是讓他和許維恩相識、相知的關鍵，「也因為眼睛保健，我們有了更多共同話題進而走在一起。」

▲▼白內障是讓王家梁和許維恩相識、相知的關鍵。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

