《角頭》施名帥入圍金馬男配！　「人在韓國」放閃朱芷瑩：真旺夫

記者黃庠棻／台北報導

2024年台灣黑幫電影《角頭—大橋頭》，由姜瑞智與姚宏易執導，集結系列作原班人馬，包括蔡振南、王識賢、王陽明、鄭人碩、孫鵬、高捷、張再興等人，並新增張懷秋、施名帥作為本片主要角色。稍早，第61屆金馬獎宣布入圍名單，施名帥以本片入圍「最佳男配角獎」。

▲施名帥憑藉《角頭－大橋頭》入圍本屆金馬獎最佳男配角。（圖／曼尼娛樂提供）

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施名帥得知自己以《角頭—大橋頭》入圍金馬獎最佳男配角後分享了感想，原來他人在國外有時差，笑說「本來想說都過了一個小時都沒有消息，那就放寬心繼續去晃晃，結果沒想到是自己的時間快了一個小時，突然手機一直震動才收到很多人的祝賀」。

▲施名帥分享得知入圍的過程。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，施名帥更近一步透露，得知入圍的當下太太朱芷瑩就陪伴在她身邊，表示老婆相當替自己開心，更大讚愛妻「真的是旺夫」，更深情告白「感謝她一直以來的陪伴」，而仔細觀察夫妻倆的社群平台，原來是到韓國去旅遊了。

▲施名帥入圍金馬，放閃老婆朱芷瑩。（圖／翻攝自FACEBOOK／朱芷瑩Zhi-Ying Zhu ）

此外，施名帥也不忘感謝《角頭—大橋頭》劇組，感性直言「很感謝整個角頭劇組的大家庭，阿猛這個角色是大家一起創造的，這個入圍的肯定是屬於角頭大家的。」而《角頭—大橋頭》同時也入圍本屆金馬獎的4項大獎。

▲施名帥分享得知入圍的過程。（圖／記者李毓康攝）