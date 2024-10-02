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《聽海湧》主角本來是金鐘視帝演！　「年紀卡關」還原試鏡過程

記者黃庠棻／台北報導

「台劇新天花板」二戰懸疑劇集《聽海湧》，講述二戰期間臺灣青年在戰爭中的艱難求生和人性掙扎，即使全劇播畢後仍持續受到討論，尤其片中「新海三兄弟」黃冠智、吳翰林、朱宥丞的演技表現引起許多影迷關注，只不過本劇經過多年籌備，原本吳翰林的角色其實另有其人演出。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》播出後受到好評。（圖／公視提供）

《聽海湧》製作人湯昇榮日前跟演員黃河、蔡亘晏（爆花）一同出席「野草計畫」頒獎典禮，在採訪時談到該劇的製作秘辛，介紹一旁的黃河是本片的表演指導，而黃河本人也開心透露「導演想找新演員演出，更想找表演指導來雕琢細節、幫助演員」，於是找上了他。

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▲蔡亘晏（爆花）、黃河、製作人湯昇榮。（圖／記者黃庠棻攝）

▲蔡亘晏（爆花）、黃河、製作人湯昇榮。（圖／記者黃庠棻攝）

事實上，《聽海湧》導演找黃河擔任表演指導並非偶然，黃河透露其實本劇籌備多年，自己曾經試鏡過「新海志遠」（吳翰林飾）的角色，但後來因為年紀的關係卡關，才轉任表演指導，他曾開玩笑跟吳翰林說「要不是我老了，這角色就是我演了」。

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲黃河本來要演出《聽海湧》新海志遠一角。（圖／公視提供）

不過，黃河開玩笑歸開玩笑，仍是細心指導吳翰林詮釋新海志遠這個角色，在表演課上都會強調「希望不管怎樣都享受表演」，而對方也努力記下他所教導的細節，某一次拍攝結束後，吳翰林傳了一封簡訊給他，寫著「不確定自己演得好不好，但第一次覺得演戲很享受」，讓他相當驕傲。

▲▼林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉，台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃河後來擔任《聽海湧》表演指導。（圖／記者湯興漢攝）

此外，黃河出道演藝圈將近20年時間，2007年憑藉《危險心靈》在剛出道、18歲時，就獲得金鐘獎戲劇類最佳男主角獎，也成為歷屆以來第二年輕的金鐘視帝，更因為演出《紅衣小女孩》系列電影，在影迷間有了「鬼王」之稱。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，黃河。（圖／攝影中心攝）

▲黃河後來擔任《聽海湧》表演指導。（圖／攝影中心攝）

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聽海湧, 吳翰林, 黃冠智, 朱宥丞, 黃河

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