小孟老師／10月4日星座運勢　處女座就愛老朋友「財運旺起來」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：修補主管關係

感情：內心深處思念

財運：創意創造財富

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：射手

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雙子座

工作：重視自己表現

感情：風和日麗美好

財運：天佑樂好施者

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：處女

天秤座

工作：可以大獲全勝

感情：情感溝通細膩

財運：獲得意外收益

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：合作計畫成功

感情：小動作小貼心

財運：財富穩定成長

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：獅子

金牛座



工作：放手嘗試新的

感情：感覺耳目一新

財運：消息多助財運

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：魔羯

處女座

工作：細心工作規劃

感情：互相包容相處

財運：舊識提供協助

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：處理升遷計畫

感情：注意穿著打扮

財運：認真研究財經

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

天蠍座

工作：完成艱巨任務

感情：花心思送禮物

財運：股票族易獲利

幸運色：大紅色

貴人：射手

小人：牡羊

雙魚座

工作：積極工作態度

感情：令對方很開心

財運：投資紅利增多

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：做出重要抉擇

感情：接受新的安排

財運：財運能量強盛

幸運色：紫色

貴人：雙魚

小人：天蠍

獅子座

工作：調整業績要求

感情：歡天喜地歡聚

財運：順利取得資格

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天秤

射手座

工作：完成大型專案

感情：愛的和諧相處

財運：善於發掘機會

幸運色：金色

貴人：處女

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。