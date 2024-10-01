ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

二伯國外訂房遇詐騙！　「公開惡劣手法」結局神反轉

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯今（1）日在YouTube頻道上傳一部影片，內容是在講述自己日前透過Facebook社團尋找東京訂房的經歷，同時也表示自己差點遭詐騙，所幸在匯款給對方之前及時發現，並呼籲大家在訂房過程中提高警覺，避免上當受騙。

▲▼二伯（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

▲二伯拍片透露訂房遇到詐騙。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

二伯表示，由於這次因為行程較急，再加上連假期間，所以她透過Facebook上的民宿社團尋找適合的房型。起初，她對該社團的管理制度有良好印象，認為社團管理者會審核民宿是否合法，因此她開始在上面尋找合適的住宿。為了加快進度，她也在社團上發布了徵求房源的文章，後來也很快地就收到大量的私訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼二伯（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

▲二伯表示自己已經通報165。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

二伯透露，在聯繫過程中，一名民宿出租者向她提供許多詳細資訊，包括民宿內部照、周邊交通、機場接送等服務，並表示能提供收據和發票。對方向她要求支付50%的訂金，尾款到現場支付。然而，當對方提到「美女」這個詞時，二伯開始覺得不對勁，甚至還聲稱「財務休息」，讓她更加警覺。隨後，對方的語氣和行為逐漸暴露更多可疑之處，例如要求她透過郵局匯款，並一度無法提供帳戶名稱，這些都引發二伯的懷疑。

▲▼二伯（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

▲二伯呼籲大家訂房務必小心。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

在察覺異樣後，二伯冷靜應對，並決定聯繫165反詐騙專線，進行通報。在通報詐騙之前，她還進一步調查對方的身份，發現該民宿的真正主人根本不是這名聯繫她的人。最後，二伯也提醒大家，如果透過Facebook聯絡訂房時，最好先搜尋對方是否在社團中有過發文記錄，以避免落入詐騙陷阱。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

小孟老師／哈囉10月！　第一天搶看12星座運勢　

小孟老師／哈囉10月！　第一天搶看12星座運勢　

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

小孟老師／哈囉10月！　第一天搶看12星座運勢　

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網紅, YouTuber, 蔡阿嘎, 二伯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光
  2. 颱風天想看電影先等等！威秀3縣市中午前停業　美麗華影城正常營運
  3. 中國國慶群星轉發表態！黃明志不跟風　曬〈玻璃心〉「歡慶好消息」
  4. 《大學生》泰拉公開電費帳單！　見5位數傻眼：合理嗎？
  5. KID峮峮日本環球搶玩萬聖趴！女同仁鬼屋嚇哭「噴裝」
  6. 二伯國外訂房遇詐騙！　「公開惡劣手法」結局神反轉
  7. 陸43歲「最性感女主播」暴瘦眼凸！曾患子宮肌瘤　最新近況曝光
  8. 獨家／曾窮到付不出房租　楊奇煜認「險下海＋做直銷」揭解散後低潮
  9. 十月生肖運勢解析！蛇、馬好運降臨令人羨　猴辛勞挑戰多
  10. 鮪魚出國「遇地勤罵4字髒話」！　傻眼還原過程：有夠沒禮貌

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366