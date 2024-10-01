二伯國外訂房遇詐騙！　「公開惡劣手法」結局神反轉

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯今（1）日在YouTube頻道上傳一部影片，內容是在講述自己日前透過Facebook社團尋找東京訂房的經歷，同時也表示自己差點遭詐騙，所幸在匯款給對方之前及時發現，並呼籲大家在訂房過程中提高警覺，避免上當受騙。

▲二伯拍片透露訂房遇到詐騙。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

二伯表示，由於這次因為行程較急，再加上連假期間，所以她透過Facebook上的民宿社團尋找適合的房型。起初，她對該社團的管理制度有良好印象，認為社團管理者會審核民宿是否合法，因此她開始在上面尋找合適的住宿。為了加快進度，她也在社團上發布了徵求房源的文章，後來也很快地就收到大量的私訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲二伯表示自己已經通報165。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

二伯透露，在聯繫過程中，一名民宿出租者向她提供許多詳細資訊，包括民宿內部照、周邊交通、機場接送等服務，並表示能提供收據和發票。對方向她要求支付50%的訂金，尾款到現場支付。然而，當對方提到「美女」這個詞時，二伯開始覺得不對勁，甚至還聲稱「財務休息」，讓她更加警覺。隨後，對方的語氣和行為逐漸暴露更多可疑之處，例如要求她透過郵局匯款，並一度無法提供帳戶名稱，這些都引發二伯的懷疑。

▲二伯呼籲大家訂房務必小心。（圖／翻攝自YouTube／嘎嫂二伯&蔡波能`s Daily）

在察覺異樣後，二伯冷靜應對，並決定聯繫165反詐騙專線，進行通報。在通報詐騙之前，她還進一步調查對方的身份，發現該民宿的真正主人根本不是這名聯繫她的人。最後，二伯也提醒大家，如果透過Facebook聯絡訂房時，最好先搜尋對方是否在社團中有過發文記錄，以避免落入詐騙陷阱。