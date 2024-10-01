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鮪魚出國「遇地勤罵4字髒話」！　傻眼還原過程：有夠沒禮貌

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在限動發文抱怨一段無奈的飛行經歷，透露地勤在調位過程中，忍不住罵了一句四字髒話，這讓鮪魚聽到後覺得相當不愉快，「不管她是在罵我，還是罵系統，都有夠沒禮貌。」

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）

▲鮪魚會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）

鮪魚透露，這次飛行原本是從柬埔寨接連飛往美國，期間只回台灣停留一晚，完全來不及替護照換新，因此她懷著忐忑心情出發。抵達洛杉磯LAX機場時，她再次遇到護照掃描不過的問題，面對海關嚴肅的態度，她只好一邊微笑一邊展現友善的態度，最後也順利通關。

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鮪魚表示，原本她加購的座位「運氣很好」地分配在緊急出口旁，但由於航空公司的安全考量，地勤發現她是外國人，立刻將她調換到其他座位。不過，讓她無奈的是，地勤在調位過程中，竟然脫口罵了一句「shit」，這讓鮪魚覺得傻眼及錯愕。

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）

▲鮪魚分享搭機遇到的事。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

最後，鮪魚坦言，這趟飛行經歷讓她對航空公司的服務大失所望，同時也強調：「只能說沒什麼事，我自己買機票的話，絕對不會再買聯合航空。」因為她認為，無論地勤當下是在罵她還是罵系統，這樣的態度都讓她感到十分無禮。貼文曝光後，立即引發網友對航空服務品質進行討論。

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