《超偶》男星遭大咖製作人「手伸進褲亂摸」！　性騷細節全說了

記者王靖淳／綜合報導

男歌手林語菲自節目《超級偶像2》出道，最近他在節目《新聞挖挖哇！》中分享一段在馬來西亞的驚悚經歷，透露自己遭一名大咖音樂製作人性騷擾，對方不僅伸手摸他的重要部位，甚至還伸出舌頭想和他舌吻，讓他感到相當不適。

▲林語菲自《超級偶像》出身。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

林語菲透露，某位自稱是馬來西亞知名音樂製作人的男子曾私訊他，對方表示希望向他購買家鄉台灣的茶葉。林語菲表示，自己在上網查證後，發現對方確實有一定知名度，也曾與劉德華等知名藝人合作，因此放下戒心答應對方的要求，決定帶茶葉到馬來西亞給他。

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▲林語菲透露大牌製作人對他伸出舌頭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

然而，當林語菲在抵達馬來西亞後，該男子親自來到飯店，並邀請林語菲一起去吃飯。吃完飯後，林語菲本想把茶葉交給對方，但對方堅持要跟他一同上樓進入房間拿取。林語菲坦言當時沒有多想，便同意對方上樓進房間，不料，該男子卻遲遲不願離開，並在房間逗留兩三個小時。

▲林語菲透露遭大牌製作人性騷。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

最終，對方以「友誼擁抱」為藉口對林語菲進行猥褻，伸手觸摸他的身體，甚至試圖強吻。林語菲才意識到事情不對，並立即表示不適。面對這突如其來的性騷擾，林語菲表示自己當時腦中一片空白，感到極度震驚與不適。他回憶道，對方還在他耳邊說出令人作嘔的話語，甚至暗示進一步的性行為。幸好，林語菲冷靜回應，表示經紀人即將來接他，才成功脫身。

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