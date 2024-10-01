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夢幻之星重啟！趙孟姿合體王心恬「身材曝光」FEniX夏浦洋也來了

記者黃庠棻／台北報導

近日TDI夢幻學院攜手凱渥集團重啟經典選秀賽事「夢幻之星」，再度引發星夢追逐熱潮，吸引無數懷抱明星夢的年輕人踴躍報名參賽。決賽現場邀請到當年夢幻之星前輩回歸坐鎮，包含台灣第一名模王心恬、趙孟姿、廖奕琁，與當紅男團偶像FEniX成員夏浦洋。

▲凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

▲趙孟姿合體王心恬參與凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

不僅如此，「夢幻之星」決賽還邀請到著名《女鬼橋》系列以及帶著最新作品《美食無間》入圍59屆金鐘獎的導演奚岳隆，與著名歌手Bae 林采欣親臨現場，與選手們近距離交流，為新一代的星夢追尋者給予建議。

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此次比賽評審團星光耀眼，由多位「夢幻之星」前輩坐鎮，為新一代夢想追尋者掌舵引路。超模組的第一名榮譽由王心恬頒發，為新秀加冕，她身穿貼身黑色長裙，高挑身形一出場就展現氣勢。緊接著，趙孟姿為第二及第三名選手頒發獎項，她穿著大地色清新服裝，展現十足的親和力，親切鼓勵年輕模特兒們勇敢前進，星途璀璨可期。

▲凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

▲趙孟姿合體王心恬參與凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

演員組比賽充滿戲劇張力，這次特別邀請到導演奚岳隆及名模藝人廖奕琁為得獎者頒獎，並與參賽者分享了演藝市場及演員大環境下的專業見解，鼓勵他們在表演路上堅持不懈，也鼓勵年輕人勇敢追夢。

▲凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

▲導演奚岳隆及名模廖奕琁一同頒獎。（圖／凱渥提供）

KOL與網紅社群創作組更是緊貼時代潮流，TDI台灣夢幻學院校長葉冠義親自為第一名頒獎，並與大家分享他在社群等新興平台的推廣經營上的成功之道，點燃參賽者們的創作熱情。

▲凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

▲TDI台灣夢幻學院校長葉冠義親自為第一名頒獎。（圖／凱渥提供）

在唱跳組，舞台上熱情四溢，選手們的表演引來現場驚嘆連連，第一名的殊榮由Bae 林采欣頒發，並用專業的眼光點評每位參賽者的表現。而FEniX成員夏浦洋，也現身為第二及第三名頒獎，他更大方分享了自己從偶像訓練生到出道的經歷，激勵新一代唱跳藝人勇敢追夢，現場氣氛熱烈。

▲凱渥夢幻之星。（圖／凱渥提供）

▲Bae 林采欣合體FEniX成員夏浦洋頒獎。（圖／凱渥提供）

這次的「夢幻之星」重啟賽事，不僅是新星們的一次重要舞台，更是新舊世代的碰撞。隨著評審團的精彩點評和選手們的卓越表現，這場賽事勢必成為未來台灣娛樂圈的話題焦點。未來，凱渥將繼續挖掘更多星光璀璨的潛力新人，引領他們邁向夢想的星途。

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趙孟姿, 王心恬, FEniX, 夏浦洋

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