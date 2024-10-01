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張書豪、歐陽妮妮搭機「遇陌生男讓座」！　感動發聲：好人一生平安

記者王靖淳／綜合報導

藝人張書豪和歐陽妮妮今年6月宣布結婚，上個月更無預警公開升格成為新手爸媽的喜訊，平時會在社群分享生活的張書豪，今（1）日透過Threads發文透露一段暖心經歷，他在文中感謝一位陌生男子的善意舉動，讓他和老婆在飛機上能夠坐在一起，「好人一生平安，謝謝！」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲張書豪上個月宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

張書豪透露，他與老婆從中國搭乘飛回台灣的航班時，座位沒有連在一起，無法並排而坐。然而，一位坐在11排靠窗的陌生男子主動提出換位，讓他們能夠坐在一起。即便後來發現兩人實際上是分開的中間位置，但這位好心人仍毫不猶豫地放棄原本舒適的靠窗座位，選擇坐在中間，這讓張書豪相當感動。

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▲張書豪上個月宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮、張書豪今年6月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

張書豪在文中多次表達對這位男子的感謝，並表示無論是當下的道歉還是道謝，似乎都不足以表達他的感激之情。飛機抵達後，他本想在領取行李時再次向這位男子道謝，但因對方走得很快，且似乎並未托運行李，最終無緣當面致謝。張書豪寫道：「我試圖跑步過去，但你走得很快，最終不知道怎麼喊住你，看著你遠離。」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲張書豪發文分享搭機暖心事。（圖／翻攝自Threads／bryanchang1988）

張書豪坦言想藉由這次分享，讓這位陌生人知道，他的善舉不僅僅是讓出一個座位，更是一份溫暖的心意。他感慨地寫道：「你給予的不只是一個座位，而是一個溫暖的心。」他希望這位好心人未來也能被同樣的溫暖所感動，並祝福對方「好人一生平安」。

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關鍵字

張書豪, 歐陽妮妮, 懷孕, 結婚

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