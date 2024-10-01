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李李仁被問王陽明當場臉色大變！　傳「陶晶瑩被怒罵」露面回應了

記者黃庠棻／台北報導

職場輕喜劇《X！又是星期一》由阿Ken（林暐恆）執導，今（1）日邀請主演范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷、馬力歐、李李仁出席開播茶敘。其中，李李仁先前傳出因為老婆陶晶瑩發文直指王陽明講娘砲「是無禮」，而遭到好友打電話謾罵，對此他也正面做出回應。

▲李李仁。（圖／讀者提供）

▲李李仁出席《X！又是星期一》開播茶敘。（圖／讀者提供）

王陽明日前陷入「娘砲說」風波，連昔日好友陶晶瑩也忍不住在廣播節目批「不禮貌」，而沒想到此話傳到王陽明耳裡，讓他氣到怒罵陶晶瑩，甚至連累到曾在電影《海霧》合作過、陶晶瑩的老公李李仁，兩邊關係一度搞到極度尷尬。

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▲王陽明《角頭－大橋頭》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明先前陷入「娘砲說」風波。（圖／記者林敬旻攝）

對此，李李仁今（1）日出席記者會時被問到此事臉色大變，表示不知道為何會有這種傳聞出現，直呼「Sunny是我的好朋友，他是一個講義氣又熱愛海洋的人，所以我跟他之間完全沒有任何誤會」，強調自己完全不知道雙方有衝突。

▲▼ 《海霧》首映會。（圖／記者洪文攝）

▲李李仁與王陽明因拍攝 《海霧》結緣。（圖／資料照）

不僅如此，李李仁進一步解釋，自己在看到新聞的當下相當傻眼，再一次說道「因為沒有人來問過我這件事，我也不知道這是什麽新聞，但是我跟Sunny是沒有問題的」，不只一次透露跟王陽明之間友情沒有裂痕，直呼「因為我沒有去講任何話」，同時表示兩人私底下已經有聯絡過了。

▲▼紀欣伶(右)與李李仁(左)首次合作，讓紀欣伶既緊張又興奮。 。（圖／華視、LINE TV提供）

▲李李仁入圍金鐘59。（圖／華視、LINE TV提供）

此外，李李仁也談到自己入圍金鐘59「戲劇節目男配角獎」的心情，直呼「運氣很好，謝謝評審有看到」，但當時老婆陶晶瑩人在新加坡，夫妻倆沒有第一時間一起分享喜悅。話鋒一轉，李李仁表示這次拍攝《X！又是星期一》被導演阿Ken榨乾，期許該劇能在下一屆金鐘獎大豐收。

▲《Ｘ！又是星期一》。（圖／鏡文學提供）

▲李李仁出席《Ｘ！又是星期一》開播茶敘。（圖／鏡文學提供）

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李李仁, 王陽明, 陶晶瑩, X！又是星期一

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