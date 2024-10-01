曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸日前應時尚品牌夏姿與皮爾卡登之邀赴巴黎時裝週看秀，也是皮爾卡登唯一受邀的亞洲藝人，此行解鎖了他的「恐懼症」，他坦言以往很害怕休息，認為藝人只要一有空檔，或是久未推出新作，就會被遺忘，因此每年都希望工作滿滿，來填補恐懼，「最讓我意外的是，有粉絲在社群看到我來巴黎，特地從鄰近國家來給我鼓勵，還有在街拍時，一張巴黎姐姐亂入的入鏡照，更讓我感受到生命總是在這樣出其不意的時刻，內心都溫暖了起來。」

▲▼炎亞綸赴巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）



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炎亞綸分享自己這趟行程後的感想：「發現自己沒有休息，心中的不安反而增加了，也發現沒有休息腦袋進不了新的東西，這是我的新的生命課題，因此願意給自己停下腳步的掌控權。」

此外，炎亞綸這次在下雨的巴黎街道上街拍時，一位巴黎姐姐入鏡與他同框，對方的燦爛笑容讓他思考，有時身處異地會因語言的隔閡，文化的差異或是膚色的不同，不自覺產生壓力，「這樣的焦慮以為是座高牆藩籬，即便語言系統天差地遠，只要能用熱情的肢體，燦爛的笑容和卸下無謂的防備心，只需要不到一秒鐘的時間就能感受到滿滿的溫暖。」他笑喊：「天蠍座也許看起來複雜，但內心的單純的想法卻常常出乎眾人的意料。」

▲炎亞綸在巴黎街拍，意外與一位法國女士合影。（圖／晴空鳥提供）

而他上個月到香港開演唱會，有上千粉絲湧入支持，他透露年底前還會在亞洲各城市舉辦音樂會，「各地粉絲的熱情，給予我很大信心，希望能儘快和許久未見的各城市粉絲相聚。」他也宣布已開始籌備新專輯，「持續百分百的努力，但這次給自己的目標，是要願意休息，卸下恐懼，不擔心被遺忘。」