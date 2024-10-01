ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸日前應時尚品牌夏姿與皮爾卡登之邀赴巴黎時裝週看秀，也是皮爾卡登唯一受邀的亞洲藝人，此行解鎖了他的「恐懼症」，他坦言以往很害怕休息，認為藝人只要一有空檔，或是久未推出新作，就會被遺忘，因此每年都希望工作滿滿，來填補恐懼，「最讓我意外的是，有粉絲在社群看到我來巴黎，特地從鄰近國家來給我鼓勵，還有在街拍時，一張巴黎姐姐亂入的入鏡照，更讓我感受到生命總是在這樣出其不意的時刻，內心都溫暖了起來。」

▲▼炎亞綸赴巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

▲▼炎亞綸赴巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

▲▼炎亞綸赴巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

炎亞綸分享自己這趟行程後的感想：「發現自己沒有休息，心中的不安反而增加了，也發現沒有休息腦袋進不了新的東西，這是我的新的生命課題，因此願意給自己停下腳步的掌控權。」

此外，炎亞綸這次在下雨的巴黎街道上街拍時，一位巴黎姐姐入鏡與他同框，對方的燦爛笑容讓他思考，有時身處異地會因語言的隔閡，文化的差異或是膚色的不同，不自覺產生壓力，「這樣的焦慮以為是座高牆藩籬，即便語言系統天差地遠，只要能用熱情的肢體，燦爛的笑容和卸下無謂的防備心，只需要不到一秒鐘的時間就能感受到滿滿的溫暖。」他笑喊：「天蠍座也許看起來複雜，但內心的單純的想法卻常常出乎眾人的意料。」

▲▼炎亞綸赴巴黎時裝週。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸在巴黎街拍，意外與一位法國女士合影。（圖／晴空鳥提供）

而他上個月到香港開演唱會，有上千粉絲湧入支持，他透露年底前還會在亞洲各城市舉辦音樂會，「各地粉絲的熱情，給予我很大信心，希望能儘快和許久未見的各城市粉絲相聚。」他也宣布已開始籌備新專輯，「持續百分百的努力，但這次給自己的目標，是要願意休息，卸下恐懼，不擔心被遺忘。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

炎亞綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了
  2. 百萬YTR千千「0修圖照被誤傳PO網」！真面目現形 他秒留言：我下跪
  3. 5年沒發片...家家認健康出狀況！　親揭最新近況
  4. 江蕙國慶開唱「排隊買票系統」被控偷跑！網怒洗版開罵　官方急發聲
  5. 《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕
  6. 根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色
  7. 許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」
  8. 《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲
  9. 曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲
  10. 蔡瑞雪慶生「第一次不P了」！原況照曝 解放細肩帶…半邊外露超兇

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366