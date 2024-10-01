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獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

記者孟育民／台北報導

YouTuber「這群人」去年8月宣布停更，成員展榮、展瑞跨足影視歌全方位發展，更錄製實境節目《這群人在旅行-泰國特別篇》，在節目中前往當地有名的「鄭王廟」，意味迎接全新的開始。展榮接受《ETtoday星光雲》訪問，罕見吐露內心世界，事實上他去年經歷人生低潮，分手交往多年的另外一半，講起這段過往，他不再感傷，而是能侃侃而談，更喊話準備好談練愛了！

▲▼展榮、展瑞錄製實境節目《這群人在旅行-泰國特別篇》 。（圖／甲上娛樂提供）

▲展榮、展瑞錄製實境節目《這群人在旅行-泰國特別篇》。（圖／甲上娛樂提供）

「不管是分手、停更、公司要收起來，其實對我是很大的影響，但我太壓抑了，我沒有正視我的感覺。」展榮形容自己的個性太壓抑，再經歷生活轉變，分手又頻道停更，他獨自去埃及旅遊，在過程中釋放情緒，看著撒哈拉沙漠突然掉淚，「我沒有開心或是難過，不管觀眾知道的，但我的生活經驗帶給我很大生活的體悟，我很開心擁有這些美好的過程，我就覺得很舒服！」

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▲▼展榮獨自去埃及玩，一個人享受生活。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲▼展榮獨自去埃及玩，過程中得到能量。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲▼展榮獨自去埃及玩，一個人享受生活。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

展榮為此花了快一年才走出情傷，他表示：「過程一定會伴隨著夜晚想太多、落淚、你會看著以前的照片回想一些事情，但某一天起床 ，我看著窗外的太陽，忽然覺得你好像好了。」如今回頭看這段戀情，他有感地說：「我其實蠻感謝那個人，他就像一把鑰匙，讓我知道怎麼去愛人，跟怎麼去體驗人跟人之間的關係。」

▲展榮。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮罕鬆口談感情。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

展榮是「這群人」的團長，相較旁人明顯理性，很少提及自己感情，總是擔任旁觀者的角度，在旁看著團員們轟轟烈烈談著感情，坦言：「我某程度來說是羨慕他們的，因為我比較自卑，我就是忙碌工作，我就會逃避，我現在停更了，其實很多時候也不是沒機會，但我覺得自己不夠好，別人在跟我暗示，或是跟我親近，我就會主動逃開，我就會把時間塞滿，好像我沒空。」看著別人在感情的磨難，他說曾對戀愛產生恐懼，「覺得我自己不夠好，所以我不相信自己擁有這些過程是好的。」

▲▼「這群人」停更成員董仔寫下心情。（圖／翻攝自Facebook／這群人　董仔）

展榮看著團員們高調談戀愛，內心充滿羨慕又害怕。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

展榮低調談戀愛，即便有交往對象也從未放閃，分手後才自覺應該要更享受人際互動，「談戀愛不是天經地義？我是一個很不會分享的人，我在影片中都開開心心，但我的腳本都在寫別人，我不是在講我的東自己的東西，我不是刻意要隱藏，但我對於我的生和、故事太自卑。」如今他走出傷痛，勇敢正視自我，並期待迎接下一段感情，「就覺得現在沒什麼好怕，其實人生就是來體驗的，生活體驗更豐富，對於工作、創作都有幫助， 尤其是創作，我最近有在寫歌詞。」

 
 

 

 
 

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