謝祖武兒大四「咖啡廳打工」領最低時薪　入圍金鐘新人揭父子互動

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《有生之年》在今年第59屆電視金鐘獎入圍中表現亮眼，包含戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角等10項大獎，為本屆金鐘獎的大熱門作品之一。今（30）日方志友、謝展榮接受媒體訪問，也大方談及入圍心情。

▲方志友、謝展榮一起出席《有生之年》金鐘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

謝展榮一踏入演藝圈就憑藉《有生之年》入圍第59屆金鐘「戲劇節目最具潛力新人獎」，今年還在就讀大四的他，剛下課就穿著簡單白T恤、黑長褲就來參加劇組的金鐘訪問記者會，他甚至頂著新髮型現身，剪了一顆俐落的短髮，不過並非新劇造型，而是「去南部玩太熱就剪了」，回應相當坦率。

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▲謝展榮出席《有生之年》金鐘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

而謝展榮除了入圍新人獎，他的另一個身份也受到矚目，是資深演員謝祖武的兒子，他透露自己沒有特別跟父親討論過金鐘入圍的事，直呼「我們家對這件事沒有很care」，不過有特別邀請外公、外婆從屏東上來觀禮金鐘獎，至於爸媽是否會到場替他加油打氣，他則笑說「再問看看」。

▲謝展榮憑藉《有生之年》入圍金鐘新人。（圖／TVBS提供）

不僅如此，謝展榮先前為了學費、車貸煩惱，透露前陣子有到朋友的咖啡廳打工，領的是最低時薪，剛好可以負擔2個月一次的一萬四車貸。談到父母18歲給他的一筆錢，謝展榮透露目前那筆錢還沒有動過，有在思考是否要好好做投資，會詢問過爸媽意見後再行動。

▲謝展榮先前到咖啡廳打工。（圖／記者李毓康攝）

此外，謝展榮也透露跟父親謝祖武的互動，坦言當時爸爸帶著自己去看車，還貼心地要他試乘，最後父親問了一句「喜歡嗎？」讓他至今回想起來直呼「我以為他要送我」，沒想到爸爸只幫忙付了頭期款，後期車貸都要他自己還清，他更笑說「當下我就一直瞪我爸」，父子倆的互動相當逗趣。