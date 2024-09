偶像劇女神答應當他伴郎！20年後諾言成真…莫允雯黑禮服站男生團

記者陳芊秀/綜合報導

女星莫允雯演出多部偶像劇走紅,代表作包括在《戀愛是科學》飾演婚禮規畫師。而她近日出席一位男性好友婚禮,而且早在20年前,她答應好友結婚時站男方當伴郎,而20年後這個承諾真的實現了。

▲莫允雯實現20年前承諾,當好友婚禮伴郎。(圖/翻攝自IG)

莫允雯發文寫道:「20年前我們說好了,他結婚的時候我要站在男生這邊當他的伴郎,20年後這句話成真了。」她表示好友是從小到大最熟悉、宛如家人般存在的人,見證好友找到自己的靈魂伴侶,心中充滿了難以言喻的感動。這場婚禮不僅讓她見證了好友的幸福,也讓多年未見的朋友們再次相聚,證明了真正的友誼不會因時間和距離而改變,她在文末寫下「To true friendships, cheers」,表達了對永恆友誼的珍惜與祝福。

難得成為伴郎團一員,莫允雯配合伴郎的西裝色調,身穿優雅的黑色開衩長裙,與身穿白西裝的新郎,以及身著黑色筆挺西裝的伴郎團並肩而立。她不僅實現承諾,也與新娘靠頭合照,並且拍下戶外婚宴影片,現場充滿幸福溫馨的氛圍。

▲莫允雯分享好友婚禮合照。(圖/翻攝自IG)

這段貼文點讚數超過一萬,網友回應「太感動了,看到迪太太我也好替他開心!是的最單純的友誼真的可以長長久久好像一切回到過去」、「This is so lovely to see!20年的友情真的可遇不可求」、「好感動」、「好幸福」。