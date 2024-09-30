「無視她」事件被告上韓國會！　NewJeans Hanni被列參考人

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans成員Hanni近日爆料在經紀公司遭他團經紀人說「無視她」，掀起一陣職場霸凌討論聲浪，她更於9月30日被國會環境勞動委員會選為國政監察的參考人，HYBE首席人事責任官金柱英則被選為證人。此次國政監察將聚焦於偶像產業中的霸凌問題。

▲Hanni直播中抗議遭他團經紀人不當對待。（圖／翻攝自YouTube）



南韓國會計劃於10月25日針對「偶像霸凌、職場欺凌問題」向Hanni進行提問，並對HYBE處理相關問題不力進行質詢。儘管參考人並無強制出席義務，證人若無正當理由則必須出席。根據國會法，證人不出席可能會受到處罰，但參考人不會面臨明確的懲罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Hanni此前在YouTube直播中透露曾被經紀人當眾指示「無視她」，此事引發廣泛爭議。同隊成員Minzy表達對此事件的震驚，並擔心Hanni遭遇更多排擠。隨後，一名自稱NewJeans粉絲的網友向韓國勞動部舉報NewJeans經紀公司ADOR及母公司HYBE涉嫌違反《勞動基準法》。

針對此案，職場霸凌119指出經紀人的行為已超出合理工作範圍，屬職場欺凌。而韓國勞動部已接到此案件的舉報，並表示將依程序進行調查，確認事實後再決定是否展開進一步調查。