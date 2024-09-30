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李宓挺8月肚產檢！醫生告知「隨時出生」警告4產兆：千萬不要夾住

記者陳芊秀／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後，同年生下雙胞胎兒子，2023年再生第三胎女兒，如今又懷雙胞胎「星星」、「月月」，孕期進入34週。而中颱山陀兒即將襲台，她30日前去產檢，不料醫生告知腹中其中一個寶寶「隨時有可能出生」，並且勸她住院，發文吐露不安「聽完這些我好害怕……。」

▲▼李宓懷雙胞胎8個月，產檢時醫師告知「隨時可能出生」心情陷不安。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓懷雙胞胎8個月，孕期邁入34週。（圖／翻攝自臉書）

李宓帶女兒一同探望即將出生的雙胞胎「星星」與「月月」。檢查結果顯示，星星約重2400克、月月約重2050克，其中「星星」的頭部位置較低，醫生說「隨時都有可能出生」。她再去測量心胎音與宮縮，結果測完醫生建議考慮住院安胎。

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為了安全起見，醫生給李宓開了一些安胎藥，需每四小時服用一次。李宓表示對於藥物的副作用感到擔心，但為了寶寶的安全，還是決定硬著頭皮吃下去。

▲▼李宓懷雙胞胎8個月，產檢時醫師告知「隨時可能出生」心情陷不安。（圖／翻攝自臉書）

▲▼李宓懷雙胞胎8個月，產檢時醫師告知「隨時可能出生」心情陷不安。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓產檢時醫師告知「隨時可能出生」。（圖／翻攝自臉書）

此外，醫生提醒李宓如有產兆，需記得幾個緊急措施，第一個碰上陣痛很痛的話，立即前往最近的大醫院，第二個是感覺寶寶頭要出來了「千萬不要夾住」，直接讓寶寶出來；第三個是破水的話盡量躺著，不要讓羊水全部流出來；第四個是緊急生產都是半夜12點後，所以可以直接開車來醫院，不一定要叫救護車。

李宓坦言：「聽完這些我好害怕，可能晚上都睡不著了……。」

▲▼李宓懷雙胞胎8個月，產檢時醫師告知「隨時可能出生」心情陷不安。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓發文。（圖／翻攝自臉書）

【李宓臉書全文】

今天來婦茂婦幼診所做產檢，帶我的可愛寶貝女兒萱萱一起來看星星&月月
結果星星一直趴著，只看得到月月的臉～月月2050g
星星2400g，醫生說星星的頭突然非常低，隨時都有可能出生????
而且產檢的時候偶爾有宮縮，所以醫生把我抓去測量胎心音跟宮縮的頻率⋯測完以後醫生考慮要不要讓我住院安胎，但是怕我可能待不住，所以開了一些安胎藥給我，回去四個小時吃一次，害我覺得好擔心喔
因為安胎藥的副作用蠻多的，可能會心悸、手抖、頭暈、頭痛、嘔吐、水腫⋯但是也還是只能硬著頭皮吃下去，不然怕他們突然跑出來更可怕
最後醫生還跟我講了一些，如果突然有產兆的緊急措施：
1. 如果陣痛已經很痛的話，直接先去最近的大醫院，不要硬撐來桃園。
2. 如果感覺寶寶的頭要出來了，千萬不要夾住，不然寶寶會缺氧！直接讓他出來，然後抱著就行了。
3. 破水的話盡量躺著，不要讓羊水全部流出來。
4. 通常緊急要生產都是半夜12點後，所以可以直接開車來醫院，不一定要叫救護車。
聽完這些我好害怕。可能晚上都睡不著了⋯

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