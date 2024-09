Lisa新歌放閃LVMH三公子？「綠眼法國男孩讓我著迷」疑告白男友

記者劉宛欣/綜合報導

BLACKPINK成員於當地時間28日Lisa登上紐約中央公園的「全球公民音樂節」(Global Citizen Festival)舞台,擔任壓軸表演嘉賓。Lisa在舞台上首度公開演唱即將發行的單曲〈Moonlit Floor〉,表演結束後,經紀公司LLoud立刻在官方X帳號發布了〈Moonlit Floor〉的預告片,讓一眾粉絲更加期待,尤其是歌詞疑似提到了緋聞男友弗雷德里克阿爾諾,更是引發討論。

▲Lisa新歌歌詞疑似寫到緋聞男友。(圖/翻攝Instagram/frederic.arnault、lalalalisa_m)

根據預告片與現場演出的內容,〈Moonlit Floor〉旋律取樣自1990年代美國搖滾樂團「蓮兒與啷噹六便士」(Sixpence None the Richer)的知名歌曲〈Kiss Me〉。Lisa在她的新歌中唱到「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」(綠眼的法國男孩讓我著迷,你的肌膚總是那麼柔軟,你的吻總是那麼深刻),讓人不禁與她的緋聞男友、LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾(Frédéric Arnault)產生聯想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lisa演唱未公開新歌〈Moonlit Floor〉。(圖/翻攝自YT)

此外,〈Moonlit Floor〉的副歌部分微幅改編了原曲〈Kiss Me〉的歌詞。Lisa唱道「Kiss me under the Paris twilight.」,與原曲的「Kiss me beneath the milky twilight.」不同,加入了「Paris(巴黎)」,也更令部分粉絲堅信歌詞講述的就是緋聞男友弗雷德里克阿爾諾,在X上掀起熱烈的討論,不過新歌是否就是她寫給男友的告白曲,必須等到10月正式發行才能揭曉。