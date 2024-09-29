Lisa新歌放閃LVMH三公子？「綠眼法國男孩讓我著迷」疑告白男友

記者劉宛欣／綜合報導

BLACKPINK成員於當地時間28日Lisa登上紐約中央公園的「全球公民音樂節」（Global Citizen Festival）舞台，擔任壓軸表演嘉賓。Lisa在舞台上首度公開演唱即將發行的單曲〈Moonlit Floor〉，表演結束後，經紀公司LLoud立刻在官方X帳號發布了〈Moonlit Floor〉的預告片，讓一眾粉絲更加期待，尤其是歌詞疑似提到了緋聞男友弗雷德里克阿爾諾，更是引發討論。

▲Lisa新歌歌詞疑似寫到緋聞男友。（圖／翻攝Instagram／frederic.arnault、lalalalisa_m）

根據預告片與現場演出的內容，〈Moonlit Floor〉旋律取樣自1990年代美國搖滾樂團「蓮兒與啷噹六便士」（Sixpence None the Richer）的知名歌曲〈Kiss Me〉。Lisa在她的新歌中唱到「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」（綠眼的法國男孩讓我著迷，你的肌膚總是那麼柔軟，你的吻總是那麼深刻），讓人不禁與她的緋聞男友、LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）產生聯想。

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▲Lisa演唱未公開新歌〈Moonlit Floor〉。（圖／翻攝自YT）

此外，〈Moonlit Floor〉的副歌部分微幅改編了原曲〈Kiss Me〉的歌詞。Lisa唱道「Kiss me under the Paris twilight.」，與原曲的「Kiss me beneath the milky twilight.」不同，加入了「Paris（巴黎）」，也更令部分粉絲堅信歌詞講述的就是緋聞男友弗雷德里克阿爾諾，在X上掀起熱烈的討論，不過新歌是否就是她寫給男友的告白曲，必須等到10月正式發行才能揭曉。