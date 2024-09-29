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孫安佐打拳賽「狄鶯、孫鵬缺席」原因曝光！　見母槓上酸民發聲了

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐（孫健豪）正式宣佈其形象重塑計劃，旨在擺脫過去的負面形象，今（29日）破天荒舉辦記者會和媒體交流，身邊不少重要的朋友都到場支持，唯獨缺狄鶯、孫鵬，她解釋父母都在日本旅遊，原本狄鶯確實要現身，剛好時間對不上，「這是我的記者會，不是我媽的記者會。」

▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐舉辦記者會，分享最近的計劃。（圖／記者周宸亘攝）

狄鶯日前開直播為了兒子孫安佐槓上酸民，心疼兒子長期被謾罵：「我兒子不是媽寶！」孫安佐今天被問到此事則說：「其實你今天把我的事情轉到任何人身上，我覺得都不是一般爸媽會想看到自己孩子面對的事情，你自己的兒子要面對全台灣幾百萬人討厭你的人，然後說一些奇妙的話，我覺得身為任何爸媽應該都不會開心到哪裏去，只是多數人會隱忍，但我媽她就是比較直接一點，雖然有時候我還是希望交給我處理就好。」

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▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐希望爸媽可以安心退休，未來自己會養家。（圖／記者周宸亘攝）

孫安佐將在10月打拳擊賽，他說狄鶯並未多說什麼，知道說多了也沒用，「沒有特別支持（打拳擊），覺得我有想清楚就好，我們現在就是各做各的事情這樣，反正可以對自己負責就好了。」而被問到父母是否會現身拳賽？他說本來孫鵬要來，但還在日本旅遊，只能作罷，「我覺得這樣很好啊，父母不用一直那麼關注兒子，他們應該找自己開心的事情，他們生活過得開心，我們過我們的。」

▲▼孫安佐-拳進記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫安佐進入備戰狀態。（圖／記者周宸亘攝）

談到準備比賽狀況，孫安佐說現在很認真，「一天可能練3、4小時，韓森不是我的頭號敵人，他只是我要打爆的對象。」

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孫安佐, 拳願之星, 拳擊, 狄鶯, 孫鵬

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