李多慧今年最後應援就在今晚！「爸爸暖心私訊」超催淚：好久沒見

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊李多慧來台後人氣翻倍漲，以精湛舞技、親和力的笑容圈粉無數，身為小龍女啦啦隊一員的她，在29日晚間於大巨蛋迎來今年最後一場賽事應援，她除了在Instagram轉發許多粉絲送上的鼓勵以外，也曬出了爸爸發送給她的催淚文字訊息。

▲李多慧在台灣擁有超高人氣。（圖／翻攝自李多慧Instagram）

李多慧29日在Instagram曬出爸爸傳來的訊息截圖，圖片中可以看到爸爸表示「（看到李多慧）自信且帥氣地進行活動，逐漸站穩腳步，真的很了不起，這一季辛苦了，特別是在沒有受傷的狀況下完成了所有挑戰」，接著繼續說「記得妳說今天會有個人表演？相信我們公主一定會以最帥氣的模樣完成，我會透過直播收看的，對爸爸而言妳永遠是最棒的，沒有人能超越帥氣的妳，加油！」



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▲李多慧曬出爸爸傳來的訊息。（圖／翻攝自李多慧Instagram）

看完爸爸傳來的訊息，李多慧感動寫下「最後一場比賽前，爸爸傳來的訊息，待在台灣的時間很長，所以完全見不到爸爸...但我們的心永遠在一起，感覺非常踏實呢」，字裡行間流露出令人稱羨的父女情。

今年李多慧生日當天，粉絲特別準備了一份驚喜，偷偷請李多慧爸爸錄製慶生影片。影片中，李爸爸除了送上生日祝福外，還開心表示女兒能一直堅持做自己想做的事情，讓他感到無比驕傲，讚賞她比任何人都更加努力，這讓他十分欣慰。雖然父女倆都在國外工作，無法常常見面，但李爸爸在影片中承諾，等他回到韓國後，一定會補慶生。