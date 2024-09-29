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舞思愛辣舞解放「結婚8年放閃老公」　7歲愛女衝上台逼哭她

記者吳睿慈／台北報導

原民創作才女舞思愛出道至今迎來第13個年頭，2024年首奪第35屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，鍍金後，她日前於Legacy Taipei舉辦「說走就走」巡演，將部落露營晚會派對直接結合演唱會，不僅用KTV點歌形式邀星友接力開唱、對尬，也邀原民藝人好友領頭跳部落圈舞，秒變豐年祭營火晚會現場，台上台下玩成一片。演唱會有笑也有感動之處，愛女突然衝上台擁抱她，舞思愛，讓粉絲笑中閃著淚光，既歡樂又感動！

▲▼舞思愛開唱放閃老公　7歲愛女衝上台逼哭她。（圖／愛玩音樂提供）

▲舞思愛鍍金後首度開唱。（圖／愛玩音樂提供）

舞思愛首度於Legacy Taipei開唱，現場佈置成網美風露營區，她以一身俐落造型亮相唱跳〈巨美〉，帶領「原民嬌娃」辣舞，展現她苦練3個月的成果。另設計部落投幣式卡拉OK橋段，擁有好人緣的她邀來多位星友同歡，重現星光大道精彩飆歌場景，包括盧學叡與柏霖對唱〈普通朋友〉、呂薔與ABUS合唱〈你懂我說的嗎〉、王宏恩和Alin御用和聲蔡巴奈合唱〈製造浪漫〉等，以耳熟能詳的部落歡歌貫串年代，每首歌幾乎都是全場大合唱。

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▲▼舞思愛開唱放閃老公　7歲愛女衝上台逼哭她。（圖／愛玩音樂提供）

▲舞思愛把演唱會現場佈置成網美風露營區。（圖／愛玩音樂提供）

現場還有很多小朋友觀眾，她更加碼唱跳〈燙燙葫蘆〉與〈現在是星期五晚上〉，開趴不忘老少兼顧的巧思與用心，讓舞思愛忍不住笑說：「真的是很感謝好友們的前來，現場臨時說要唱什麼就唱什麼，讓現場的大家都有耳福，花一張門票錢有多重享受，看我的演唱會真的很划算耶！」

▲▼舞思愛開唱放閃老公　7歲愛女衝上台逼哭她。（圖／愛玩音樂提供）

▲舞思愛開唱時7歲愛女衝上台擁抱她，現場氣氛感動。（圖／愛玩音樂提供）

耗時一年半籌備演唱會，舞思愛感謝結婚8年的老公期間給她很大的鼓勵與幫助，一肩擔起送女兒上學的任務、只為讓她多睡一點；7歲女兒艾艾也懂事貼心，常會跟媽媽打氣說：「演唱會加油。」舞思愛在演唱會特別安排組曲感謝家人，披上頭紗演唱〈我只在乎你〉向老公告白示愛，沒想到卻是搭配原民嬌娃羽毛扇舞，宛如早期歌廳秀氛圍，逗笑全場。

舞思愛另也演唱〈光〉、〈手〉、〈不要忘記〉等扣人心弦歌曲，她感性表示：「『手』這首歌，除了對照顧我的手獻上感謝，也謝謝上帝讓女兒來做我們的女兒。」唱到激動處，女兒艾艾也衝上台擁抱舞思愛，讓粉絲笑中閃著淚光，既歡樂又感動。最後安可時全場齊唱〈威哈嗨〉，以部落圈舞為演唱會收尾。舞思愛巡演最終場將於10月6日於基隆沙灣歷史文化園區展演空間「B'IN LIVE SPACE‒KEELUNG」，活動詳情與購票可洽KKTIX。

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