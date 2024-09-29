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AV女優河北彩伽全說了！「想婚期限倒數」認：結婚就引退　老公條件曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣AV女優河北彩花改名後重新出發，她以新的藝名「河北彩伽」繼續活動，29日在台舉辦見面會，活動事前接受台灣媒體訪問，呼應活動主題「Our Wedding」，她暢談理想中的婚禮與老公條件，被問及會不會擔心工作影響到結婚？她誠實表示「當然會，但我目前以工作為優先，如果真的要結婚，工作就會告一段落了。」間接承認未來若結婚將隱退。

▲▼AV女優河北彩珈聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼河北彩伽在台舉辦見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼AV女優河北彩珈在台舉辦見面會。（圖／記者周宸亘攝）

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河北彩伽29日穿著一身淡紫色長洋裝素雅現身，此趟第四次訪台，「之前來台灣都是比較緊張，因為不知道台灣粉絲心情如何，但這次期待的部分更多」，她為了見面會準備唱歌演出，記者盛讚「還以為是對嘴」，她害羞地笑出來：「其實我小時候不喜歡在人前唱歌，但小時候有被媽媽稱讚『唱得很好』，後來才慢慢地趕在大家面前唱歌。」為演出用心，半年前就開始練習，甚至有上聲樂老師的課。

▲▼AV女優河北彩珈聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲河北彩伽坦言未來若結婚就會引退。（圖／記者周宸亘攝）

對於婚禮的看法，河北彩伽大方透露：「原本覺得婚禮不辦也沒關係，但我去年第一次去參加了好友的婚禮，參加完以後心情有改變，我想要穿好看的婚紗，請很多朋友來參加。」必備元素是現場必須要有很多花，至於老公條件，「他要只對我溫柔，永遠站我在這邊，然後從他那裡可以獲得很多元氣、力量。」

▲▼AV女優河北彩珈聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲河北彩伽目前以工作為優先，日前接拍了台灣電影《異世界歸來的我錯過了愛情》。（圖／記者周宸亘攝）

訪談間她數度強調「目前以工作為優先」，被問及會不會擔心工作影響到結婚？她誠實表示「當然會，但我目前以工作為優先，如果真的要結婚，工作就會告一段落了。」間接承認未來若結婚將隱退。不過，她現處於事業衝刺期，日前更宣布加盟台灣電影《異世界歸來的我錯過了愛情》，她改名後迎來好運氣，「改完名字後，首先就是收到拍攝台灣的電影作品的邀約，而且還是主演。」未來工作突破，河北彩伽想要開演唱會，「今年的大目標就是想開演唱會，只要有機會，不論場地大、小都想試試看。」

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