尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

記者潘慧中／綜合報導

楊佩潔以童星身分出道，演出《女力報到》備受觀眾喜愛；感情部分，她5月證實與交往5個月就閃婚的老公結束關係，消息震撼粉絲。事隔數月，她上節目吐露壓垮駱駝的最後稻草就是，男方不准她在家穿太露的睡衣。

▲▼楊佩潔坦言被要求「不能穿太露的睡衣」是讓她決定離婚的最後稻草。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）



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楊佩潔在《女王大人》透露，她可以理解婚後勢必會有些犧牲，但沒想到老公覺得她太常社交了，並告訴她當人妻後該做的事，「從那開始，他就變成了我的嚴師、加一個爸爸。」

▲楊佩潔表示男方婚後儼然變成嚴師。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）



楊佩潔一開始本來只被說盡量少社交，喝殺青酒也要在規定時間到家，「不可以拖個10分鐘、5分鐘」，和好姐妹去夜店只能在包廂裡，不能去其他包廂串門子，到最後只能和男方的朋友出去，「變得我的生活圈越來越窄。」

▲▼楊佩潔最後只能和男方的朋友出去。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）



由於並非常出門玩，楊佩潔認為尚可接受。但在居家生活方面，她還被提醒不能穿太露，遭直指「妳的睡衣都太不規矩了」，但家裡明明就只有她和男方兩個人。

▲▼楊佩潔被男方嫌棄睡衣太不規矩。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）



楊佩潔解釋她的睡衣是細肩帶、蕾絲薄紗那類型，原以為男方看了會開心，對方卻說「常常看妳都這麼性感，久了會沒fu」，導致她最後只能穿一般的居家服。

▲男方認為看久了會沒感覺。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）



不只這樣，男方有次還和楊佩潔說「不喜歡妳在家裡講電話，因為我喜歡安靜的家」，但她難免會和好姐妹通電話，加上本來就是一個喜歡邊做家事邊聽音樂的人，她真的沒辦法這樣過一輩子。

▲男方也不喜歡楊佩潔在家講電話。（圖／翻攝自YouTube／女王大人）