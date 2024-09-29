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金鐘專訪／雷嘉汭到北車「加印尼移工line」　為演看護下足苦功！

記者黃庠棻／專訪

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，有許多獎項都堪稱死亡之組，其中「迷你劇集／電視電影女主角獎」入圍者包含林依晨、許瑋甯、楊富江、楊貴媚以及雷嘉汭。尤其雷嘉汭第一次演戲就憑藉《八尺門的辯護人》印尼看護「莉娜」一角入圍，更加令觀眾關注。

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭以印尼看護「莉娜」一角入圍金鐘獎。（圖／八大提供）

雷嘉汭初出茅廬就入圍迷你視后獎項，在接受《ETtoday星光雲》專訪時，她回憶起聽到入圍的當下，正好準備帶著媽媽到歐洲旅行，一邊忙著整理行李一邊收看直播，聽到自己的名字被喊出來時，第一個反應就是瘋狂尖叫，就連媽媽也一起跟著尖叫，直率的反應相當可愛。

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▲▼雷嘉汭金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雷嘉汭得知入圍金鐘，跟媽媽一起尖叫。（圖／記者周宸亘攝）

為了飾演《八尺門的辯護人》印尼看護「莉娜」，雷嘉汭認為角色從背景的塑造就非常困難，因為莉娜熟悉印尼文、爪哇文、穆斯林的禱告，讓她在事前準備就下了相當大的苦工，光是語言就要練習很久，她直呼「因為都是平常不會使用到的語言」。

▲▼雷嘉汭金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雷嘉汭為了飾演印尼看護，下足苦功。（圖／記者周宸亘攝）

而雷嘉汭透露平時就連使用印尼文、爪哇文、穆斯林禱告的人都很難遇到，為此她一人來到台北車站，跟在場的移工當起朋友，先是告知對方自己對於印尼文很有興趣，希望可以建立友誼並交換聯繫方式，所幸她的努力沒有白費，所有的移工都相當熱情地跟她交換line。

▲▼雷嘉汭金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雷嘉汭為了飾演印尼看護，下足苦功。（圖／記者周宸亘攝）

一開始，雷嘉汭並沒有告知移工朋友自己是為了拍戲才對印尼文有興趣，後來熟識了之後，才透露是為了角色所需，幸好移工朋友都非常熱情，時常會用語音跟她溝通，讓她慢慢熟悉「印尼人講中文」的語感，讓她至今回想起來都相當感謝。

▲▼雷嘉汭金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雷嘉汭為了飾演印尼看護，下足苦功。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，雷嘉汭除了跟移工們交朋友了解印尼文化之外，私底下她還會打開印尼廣播收聽，就為了趕緊熟悉語感並融入角色。被問到有沒有跟同劇的印尼演員張耀請教印尼文化時，她趕緊說「沒有」，表示自己不想打擾對方進入角色情緒，只會在休息空檔時問一些私底下好奇的事而已。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲雷嘉汭拍戲不敢打擾同劇演員張耀（中） 。（圖／八大提供）

另外，雷嘉汭在飾演「莉娜」時，必須用「不道地的中文」講話，她笑說當時下了戲之後常常會轉不過來，偶爾會有莉娜上身的時候，因為口音時長回不來，因此常常被朋友虧「現在是台灣人還是印尼人」，這個狀況也一直到一年多過後才改過來。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲雷嘉汭拍完《八尺門的辯護人》講話一時之間轉不過來。（圖／八大提供）

由於《八尺門的辯護人》題材沈重，加上「莉娜」這個角色跟雷嘉汭私底下活潑的個性有很大反差，被問到拍戲是否會刻意跟其他演員隔開，她表示自己並不會特地跟其他人有距離，只有特定幾個場次會讓自己冷靜下來，認為正因題材沈重，在還未上戲之前更要與其他演員、工作人員更加熱絡、放鬆心情，這樣才不會「悶在心裡」。

▲▼雷嘉汭金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雷嘉汭私底下個性相當活潑。（圖／記者周宸亘攝）

談到《八尺門的辯護人》拍戲現場，雷嘉汭露出滿滿笑容，透露劇組的感情非常好，好到會團購服飾、玩具之類的東西來排解拍戲的苦悶。更大方講到大前輩李銘順，雙方雖然資歷、年紀都有差，但仍像朋友一樣相處，笑說因為自己太活潑、話很多，讓對方常常會開玩笑叫她「滾」，一字一句都透露出整個劇組的好感情。

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲《八尺門的辯護人》劇組私下感情非常好。（圖／八大提供）

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