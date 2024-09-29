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揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似

記者許逸群／台北報導

不同於《她和她的她》裡的「林晨曦」，年僅22歲的林奕嵐在輕喜劇《X！又是星期一》中扮演的是一名社畜上班族「張于茜」。新劇中，她在職場面臨各種狗屁倒灶的事，連自己都笑說：「看到劇本時也覺得蠻好笑的。」事實上，故事中角色與她的經歷截然不同，但卻也有些相似處。

▲▼演員林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

▲▼演員林奕嵐揮別「林晨曦」，首次挑戰喜劇。（圖／周子娛樂提供）

▲▼演員林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

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林奕嵐在18歲時開始接觸演藝圈，比同齡的許多年更早進入所謂的「職場」。雖然未曾經歷打卡的上班族生活，但戰戰兢兢的日子，是任何職場的菜鳥都必經的階段。她自認，與「張于茜」有些相同，身為職場新鮮人的她們，動機單純、努力求表現，甚至可用「乖乖牌」來形容自己。

▲▼演員林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

▲林奕嵐在喜劇中飾演一名工作不順遂的職場菜鳥。（圖／周子娛樂提供）

身處演藝圈的林奕嵐，雖然未經歷過上班族生活，但身邊的公司同仁無疑就是活生生的教材。她說：「當時帶我的經紀人剛好是新人，我有時候會陪她一起上班，看她在公司如何適應、觀察她的樣子。」她形容，劇中角色個性執著，不依靠家人，想證明自己，「我沒有她那麼激進，但其實也很相似。」

▲▼演員林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

▲林奕嵐與范少勳在劇中遭遇不少荒謬事。（圖／周子娛樂提供）

林奕嵐在去年以《她和她的她》奪得「第58屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」，她坦言，在表現被看到以前，自己跟「張于茜」一樣，「我很沒有信心，做事比較謹慎。」也因為感同身受，將自己投入在角色中，她光是在《X！又是星期一》第一集就淚崩兩次，且哭戲完全不在劇本的設定中。

奪得金鐘獎，對林奕嵐無疑來說是一劑強心針，「覺得肯定了我做的選擇。得獎後變得比較有自信，以前容易沒有安全感。」提到在劇中體驗上班族生活的感想，她突然大笑說：「我小時候看漫畫，很渴望當一個秘書，遇到一個霸道總裁！」 她透露，未來想嘗試更多角色，無論是運動類或是鬼片都想挑戰。

▲▼演員林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

▲林奕嵐的妝髮與服裝：Make up Lu Ping Hsuan、Hair Fran、Dress Maje。

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她和她的她, 林晨曦, 林奕嵐, X！又是星期一, 張于茜

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