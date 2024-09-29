法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

記者孟育民／台北報導

「法拉利姐」張婷婷以無厘頭作風走紅，近年時常在直播中分享日常瑣事，不料日前她突爆出深夜遭媽媽趕出家門，氣到崩潰痛哭說：「天底下哪有這樣的事，比別人還不如，沒有功勞也有苦勞，她這樣子做人對嗎？」泣不成聲的畫面也令人心疼！

▲張婷婷直播淚崩。（圖／翻攝自Facebook／張婷婷）



張婷婷媽媽近期疑似精神狀況不好，不久前還住院觀察，沒想到出院後，劇情360度大翻轉，她在直播中控訴遭媽媽趕出家門，「我媽都不講道理，栽贓我要陷害她，天底下哪有這樣的母親，我晚上一回來就要叫我明天早上之前搬出去，不然就要把門鎖換了，說我要害她要有憑有據，我媽還在負債的人，而且還是我當保人，我害她她繳不起，這筆帳是算在我頭頂上，我害死她也沒錢賺啦，我幹嘛要害她，哪有這樣的母親！一下子大翻臉無情！」

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▲張婷婷還原始末，越講越生氣。（圖／翻攝自Facebook／張婷婷）

直播中，張婷婷一邊罵一邊訴說委屈，更怒嗆媽媽太無情，而自己並非沒錢在外租房，但起碼要給一點時間，沒想到收拾東西到一半，她突然情緒上來，當場哭了出來，嚎啕大哭地說：「天底下哪有這樣的事，比別人還不如啦，我媽有這個狀況我還是去醫院顧了那麼多天，沒有功勞也有苦勞，她這樣子做人對嗎？我今天沒有對她怎樣，她有必要做那麼絕嗎？人在做天在看，不要這樣咄咄逼人。」

▲法拉利姐哭了好幾分鐘。（圖／翻攝自Facebook／張婷婷）

雖然如此，直播中還是不少人打賞要她唱歌，不過她罕見婉拒，心情似乎大受打擊，最後還是勉強點播梁詠琪〈搬家〉，算是相當應景；她還直言如果媽媽如此絕情，以後就要斷絕母女關係，「如果這次我搬出去，這500萬的保人妳把我退掉，不然房子賣掉還債，她心師問罪對嗎？」

