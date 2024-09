《哈利波特》麥教授離世　影迷湧入環球影城「高舉魔仗」哀悼

記者劉宛欣/綜合報導

英國資深影后瑪姬史密斯(Maggie Smith)出演過無數經典作品,最廣為全國影迷熟知的角色便是《哈利波特》系列中的麥教授(Minerva McGonagall)。27日傳來她離世的消息,享壽89歲,震驚全球影迷,瑪姬的兩個兒子對外發表聲明,證實了這一不幸消息:「她已在醫院安詳離世,最後的時光是與親友一同度過的。」

▲瑪姬史密斯於近日離世,享壽89歲。(圖/翻攝自劇照)

《哈利波特》官方粉絲團對此發表聲明,感謝瑪姬史密斯對於電影系列的貢獻。飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)在於社群平台緬懷這位影壇前輩,感性地表示:「能與她共事,我感到無比榮幸。」丹尼爾認為「傳奇」這個詞雖然經常被濫用,但用來形容瑪姬史密斯卻是恰如其分。艾瑪華森(Emma Watson)則表示瑪姬不僅是偉大的演員,她的崇高品德同樣令人欽佩。

▲影迷聚集在環球影城悼念「麥教授」。(圖/翻攝自X)

感人的是,隨著瑪姬的離世消息傳開,眾多《哈利波特》粉絲齊聚奧蘭多環球影城的「霍格華茲城堡」前廣場,手持魔杖向「麥教授」致敬,這一畫面觸動了無數網友,有人甚至形容「看到這幕真是讓人哭到不行」。

Fans gathered in front of Hogwarts Castle tonight to raise their wands up in tribute to Dame Maggie Smith pic.twitter.com/wv2F1c8yQo