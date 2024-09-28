《哈利波特》麥教授離世　影迷湧入環球影城「高舉魔仗」哀悼

記者劉宛欣／綜合報導

英國資深影后瑪姬史密斯（Maggie Smith）出演過無數經典作品，最廣為全國影迷熟知的角色便是《哈利波特》系列中的麥教授（Minerva McGonagall）。27日傳來她離世的消息，享壽89歲，震驚全球影迷，瑪姬的兩個兒子對外發表聲明，證實了這一不幸消息：「她已在醫院安詳離世，最後的時光是與親友一同度過的。」

▲瑪姬史密斯於近日離世，享壽89歲。（圖／翻攝自劇照）

《哈利波特》官方粉絲團對此發表聲明，感謝瑪姬史密斯對於電影系列的貢獻。飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）在於社群平台緬懷這位影壇前輩，感性地表示：「能與她共事，我感到無比榮幸。」丹尼爾認為「傳奇」這個詞雖然經常被濫用，但用來形容瑪姬史密斯卻是恰如其分。艾瑪華森（Emma Watson）則表示瑪姬不僅是偉大的演員，她的崇高品德同樣令人欽佩。

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▲影迷聚集在環球影城悼念「麥教授」。（圖／翻攝自X）

感人的是，隨著瑪姬的離世消息傳開，眾多《哈利波特》粉絲齊聚奧蘭多環球影城的「霍格華茲城堡」前廣場，手持魔杖向「麥教授」致敬，這一畫面觸動了無數網友，有人甚至形容「看到這幕真是讓人哭到不行」。