「全民表妹」李雅英師妹來台驚喜慶生　海莉直呼超愛台灣

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹專屬啦啦隊隊員海莉，她在賽季前已兩度飛來參與團練，對加入啦啦隊相當重視。這次來台正巧遇到海莉生日，團員們很暖心地偷偷為她慶生，海莉開心表示:「真的沒想到大家會幫我過生日，所以我真的很感動 ，也讓我再次感受到台灣是一個很有人情味的地方，明年我也想在台灣慶生！」

▲浪LIVE電豹女笑笑(左起)、安汝、海莉、筱緹、小楓慶生。（圖／想想時間有限公司）

海莉謙虛表示因為來台的時間太短，還不能流利地說中文，但學習能力超強的 她，近期已經開始跟隊友們學講台語，「像是『大家好(따게호우)』、『好吃(호 쨔)』，在需要的時候常常使用台語」。她直言來台最難適應的還是語言:「我想和朋友們多聊天並建立更深的友誼，但因為語言障礙，這是我目前覺得最難 的部分。所以未來我會更加努力學習中文。」

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▲海莉愛上台灣。（圖／想想時間有限公司）

此外，海莉說對於台灣食物非常印象深刻，還大膽嘗試了豬血糕，大讚非常美味，「上次來的時候，我第一次吃了牛肉麵，實在太美味了!牛肉麵的味道非常合我的口味。而比較特別的食物是豬血糕，當我知道那是豬血做的時候感到驚訝，但吃起來比我想像中還要好吃。」

她更說這幾次來台，每次都感受到台灣人的熱情，海莉說:「台灣人總是開朗 又愛笑！感覺他們總是一直在傳遞給我許多正能量，所以和他們在一起時，我 的心情總是很好。我感到驚訝又感謝。 」

對於追隨師姐李雅英來台成為電豹女的一份子，海莉表示:「覺得非常榮幸，能夠成為雅英姐姐最初加入的電豹女隊伍中的一份子。因為之前沒有作為啦啦隊員的經驗，雖然壓力有點大，但能在台灣作為啦啦隊員活動，我真的非常開心，我會努力表現，不會讓大家失望的！」更透露將跟著李雅英的腳步考慮長期定居台灣，期許自己能拿到得台灣內政部移⺠署頒發的「就業金卡」。