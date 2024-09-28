周湯豪澎湖首開唱　韋禮安看台下拿Ozone專輯：先不用拿

記者蔡琛儀／台北報導

2024澎湖追風音樂燈光節圓滿落幕，最終場邀請周湯豪、韋禮安、Ozone為壓軸夜獻唱，連續5週演出，一個月來累積破十萬粉絲朝聖，創過去紀錄，更吸引超過180家在地商家投入響應，加上週間活動不間斷的加溫，成功吸引了數萬名遊客到訪澎湖。

▲周湯豪。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

周湯豪近來正在籌備11月23、24日台北小巨蛋演唱會，這是他在台北小巨蛋前唯一的公開帶band演出，也是他第一次來澎湖，迫不及待品嚐了最愛的仙草冰以及紀錄澎湖的夕陽美景；周湯豪昨晚帥氣登台飆唱〈愛上你算我賤〉、〈你說的都對〉、〈帥到分手〉，最後獻唱新歌〈我做的是愛不是夢〉，還走下台與粉絲互動，幫粉絲簽名、最後與澎湖現場粉絲大合照留念。

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韋禮安一連演唱k歌〈如果可以〉、〈一直都在〉、〈還是會〉讓全場聽得如癡如醉，他對台下喊話：「看到很多拿著我的牌子，你拿著我專輯？要給我簽名嗎？」更開玩笑說：「那個…Ozone的專輯先不用拿，他們已經去吃海產了！」他稱讚台下粉絲，「澎湖的朋友你們唱得非常好，給自己一個尖叫聲，太熱情了！」最後直接跳下舞台，加碼清唱〈慢慢等〉、〈好天氣〉、與粉絲合唱〈因為愛〉、〈在你身邊〉現場宛如大型戶外KTV。

▲▼韋禮安、Ozone接力精彩演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

夯團Ozone則賣力唱跳〈World Top〉、〈Purple Days〉、〈 Speed Reload〉讓台下陷入瘋狂，團員都是第一次到澎湖，祖安問觀眾：「我們到現在只吃了仙人掌冰，我們其實蠻想知道，還有什麼其他美食值得我們去吃的？」最後他們演唱〈最最靠近愛情的那一天〉、更首唱新歌〈一起看月彎彎〉與粉絲們同樂。