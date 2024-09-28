ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周湯豪澎湖首開唱　韋禮安看台下拿Ozone專輯：先不用拿

記者蔡琛儀／台北報導

2024澎湖追風音樂燈光節圓滿落幕，最終場邀請周湯豪、韋禮安、Ozone為壓軸夜獻唱，連續5週演出，一個月來累積破十萬粉絲朝聖，創過去紀錄，更吸引超過180家在地商家投入響應，加上週間活動不間斷的加溫，成功吸引了數萬名遊客到訪澎湖。

▲▼「2024澎湖追風音樂燈光節」壓軸夜邀來周湯豪、創作才子韋禮安、人氣夯團Ozone接力精彩演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲周湯豪。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

周湯豪近來正在籌備11月23、24日台北小巨蛋演唱會，這是他在台北小巨蛋前唯一的公開帶band演出，也是他第一次來澎湖，迫不及待品嚐了最愛的仙草冰以及紀錄澎湖的夕陽美景；周湯豪昨晚帥氣登台飆唱〈愛上你算我賤〉、〈你說的都對〉、〈帥到分手〉，最後獻唱新歌〈我做的是愛不是夢〉，還走下台與粉絲互動，幫粉絲簽名、最後與澎湖現場粉絲大合照留念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韋禮安一連演唱k歌〈如果可以〉、〈一直都在〉、〈還是會〉讓全場聽得如癡如醉，他對台下喊話：「看到很多拿著我的牌子，你拿著我專輯？要給我簽名嗎？」更開玩笑說：「那個…Ozone的專輯先不用拿，他們已經去吃海產了！」他稱讚台下粉絲，「澎湖的朋友你們唱得非常好，給自己一個尖叫聲，太熱情了！」最後直接跳下舞台，加碼清唱〈慢慢等〉、〈好天氣〉、與粉絲合唱〈因為愛〉、〈在你身邊〉現場宛如大型戶外KTV。

▲▼「2024澎湖追風音樂燈光節」壓軸夜邀來周湯豪、創作才子韋禮安、人氣夯團Ozone接力精彩演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼韋禮安、Ozone接力精彩演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼「2024澎湖追風音樂燈光節」壓軸夜邀來周湯豪、創作才子韋禮安、人氣夯團Ozone接力精彩演出。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

夯團Ozone則賣力唱跳〈World Top〉、〈Purple Days〉、〈 Speed Reload〉讓台下陷入瘋狂，團員都是第一次到澎湖，祖安問觀眾：「我們到現在只吃了仙人掌冰，我們其實蠻想知道，還有什麼其他美食值得我們去吃的？」最後他們演唱〈最最靠近愛情的那一天〉、更首唱新歌〈一起看月彎彎〉與粉絲們同樂。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

推薦閱讀

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

樂天女孩集體出遊「遭攔下臨檢」！她脫口：我們最近很紅 氣氛變了

樂天女孩集體出遊「遭攔下臨檢」！她脫口：我們最近很紅 氣氛變了

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

快訊／《通靈少女》學姐謝翔雅結婚了！無名指套牢婚戒：從我變成我們

快訊／《通靈少女》學姐謝翔雅結婚了！無名指套牢婚戒：從我變成我們

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

網嗆「抵制《衝衝衝》」小編直球對決！戰到凌晨：從哪解讀製作單位怕乃哥

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

樂天女孩集體出遊「遭攔下臨檢」！她脫口：我們最近很紅 氣氛變了

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 10／12確定對戰！2人簽下生死狀　孫安佐狂比「結印」挑釁燒打雞
  2. 閔熙珍槓HYBE燒了23億訴訟費！「賣房籌錢」信心喊：沒罪的我會贏
  3. 樂天隊長筠熹歡喜慶生 　成為籃籃師妹發行單曲
  4. 69歲白冰冰遭襲胸　陽帆忍5年說出內幕　
  5. 啦啦隊女神賴可「胸前挖大U」泳裝辣暈！深溝事業線被讚：純慾美女
  6. 方文琳睡前喝高粱罹食道癌　「粉絲要酒商道歉」她發聲：是自己不好
  7. 曾入圍金鐘獎　女星還幫李千娜填過詞...轉當歌手背景曝光
  8. 搭車遇到「司機2行徑太誇張」！黃偉晉火大翻白眼：一顆星送你啦
  9. 楊繡惠被徐乃麟「罵賤」直播淚訴！　苦苓怒喊：有多少人忍氣吞聲
  10. 周湯豪澎湖首開唱　韋禮安看台下拿Ozone專輯：先不用拿

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366