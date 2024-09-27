溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》深受不少觀眾喜愛，製作人阿良日前重回節目直播，宣布「木曜一代軍」退役，消息曝光後引發討論，也讓外界擔憂節目收攤的可能。為此，成員溫妮今（27）日透過Threads發聲，分享她對於關心的看法。短短17字的貼文內容曝光後，立即吸引網友湧入留言表達關心。

▲溫妮是《木曜4超玩》成員。（圖／翻攝自Facebook／黃于恩溫妮）

溫妮表示，關心他人的行為不應該只是表現在網路上，她認為這樣的關心往往帶有展示的意味，與真正的關懷存在差距。她在文中提到：「真正的關心，不是發在網路上給大家看的。」以此表達自己對於網路上公開「表演式關心」的質疑。貼文曝光後，除了有人表示認同之外，也有不少粉絲湧入表達關心，紛紛留言安慰她「還好嗎？」、「發生什麼事了嗎？」、「怎麼了溫妮？希望妳一切都好。」

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▲溫妮發文。（圖／翻攝自Threads／yuen_nnnnnn）

YouTube節目《木曜4超玩》由藝人邰智源、坤達、KID、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞等人領軍，製作人阿良日前發文坦言，和《正港分局》的合作是六大金剛的最後作品。事後邰智源也在Podcast透露節目未來動向：「我們會找些好的創意，用相同的內容，但換不同的人來做，再加入新血，撞擊出新的火花。」然而，坤達昨（26）日出席公開活動被問及此事時坦言和對方沒聯絡，如今溫妮的貼文曝光後，也遭外界猜測，可能是在針對被宣布退出《木曜4》一事表態，再度掀起討論。

▲《木曜4超玩》節目動向受到外界關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）