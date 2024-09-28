爆紅日劇《地面師》改編日本積水房屋事件　高智商詐團挑戰驚世騙局

文／女子學

Netflix話題日劇《地面師》，劇情以「不動產詐欺案」為主軸，相對陌生的漢字名詞旋即引起劇迷的好奇。該劇由大根仁執導，綾野剛、豐川悅司擔綱主演，共計7集的快節奏搭配緊張刺激的情節，使其連續6周站上台灣TOP 10；劇中令人感到詫異的詐欺情節，在現實中也引起觀眾對於房地產詐欺的重視，尤其在「有土斯有財」的華人社會，更應留意《地面師》所描述的慣用騙術。

「地面師」係日本真實存在的犯罪型態，簡言便是冒充地主向他人出售不動產，從中詐取巨額款項，尤其在經濟泡沫化的20世紀末，更是其最為盛行的年代；然而，隨著文件數位化及相應政策的推出，詐騙難度升高使地面師逐漸沉寂，直到東京奧運的到來，飆漲房價使地面師蠢蠢欲動。劇集原型故事「積水房屋詐欺案」，日本建商龍頭遭詐55億日圓的情節，令「地面師」一詞再次活躍於世人面前。

▲《地面師》熱播好評。（圖／Netflix ，下同）

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改編「積水房屋地面師詐欺事件」，原味呈現詐術關鍵細節

曾遭地面師詐欺而家破人亡的辻本拓海（綾野剛飾），在受騙之後過著行屍走肉的生活，直到哈里森山中（豐川悅司飾）出現，一同加入地面師團隊的拓海，數年後也成為不動產詐欺界中的翹楚。在哈里森的團隊中，集結了「替身招募者」麗子（小池榮子飾）、「律師」義雄（瀧正則飾）、「情蒐者」竹下（北村一輝飾），高度專業分工以確保詐欺過程萬無一失。

故事的原型發生在2017年，地面師集團發現停業旅館「海喜館」的價值，藉由中間買家的推介，讓受害者積水房屋踏入騙局開端。過程中，地面師謊稱賣家急需資金，因而加速推動積水房屋決策，使積水房屋未實施「知人確認」程序、忽視內部預警、漠視地主警告信便交付尾款，直至法務局駁回不動產登記，積水房屋終意識到已落入地面師的陷阱，上述情節亦原汁原味呈現於劇集之中。

野心勃勃挑戰驚世詐案，絕無冷場的攻防情節震撼人心

拓海為了找到令他家破人亡的詐欺犯，決定藉由成為地面師來進行調查，卻也在無數騙局中將許多受害者推入地獄，該罪惡感讓拓海多年來深陷痛苦之中。早已遭警方鎖定的哈里森，憑藉心狠手辣的行事風格加上天生狡黠，導致警察難尋證據將其定罪；渴望挑戰自我的哈里森，鎖定一塊價值逾百億日圓的空地，並與石洋房屋展開精彩的攻防，成就一次將會屍橫遍野的世紀詐欺案。

《地面師》影集的推出，再度引起了大眾對土地詐欺的重視，在 X（前twitter）上更能見諸多空地插上「無出售意願」、「嚴防地面師」等告示牌；雖說台灣針對不動產交易，已有完善的履約保證方式來確保買賣權益，但近期亦有公務員聯手詐團進行土地詐騙的傳出，地面師無孔不入更是令人防不勝防。同時，日本有前地面師指出，劇中有關地面師暴行的刻劃有違現實，畢竟地面師即是詐欺師，不會抱著殺人的決心行事。

《地面師》第一季已全數上架，留有伏筆的結尾也預示續集的推出，拓海將會如何向哈里森復仇？掌握情蒐的搜查二課又將有何行動？千萬劇迷無不期待第二季的推出。

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