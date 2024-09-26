林舒語開團購認「無時無刻都在工作」！　吐心聲嘆：哭完再爬起

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享近況，最近她就有感而發寫下經營團購社群的心路歷程，透露生活已經和工作緊密相連，幾乎無時無刻都在忙於處理相關事務，同時也坦言，沒有強大的心臟，就只能不斷地哭完再爬起來。

▲林舒語會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）



林舒語坦言，因為自己在乎每位顧客的感受，對每月推出的新商品品質把關非常謹慎，即便是幾千個商品中只有一兩個瑕疵或收到負面反饋，都能讓她焦慮不已。林舒語表示，她擔心因此讓顧客感到不滿或不開心，這讓她承受不少壓力，不過她也深知「這世界上沒有完美」，理解無法滿足每個人的要求與期待，然而她仍希望能盡全力做好自己，提供最佳的服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林舒語分享開團購社群的心聲。（圖／翻攝自Threads／linleah529）

林舒語指出，現代社會的變化讓每個人的自我意識越來越強，對人事物的要求也越來越高，有時候言語會變得更加傷人。她也坦言，面對這樣的壓力，若沒有「強大的心臟」，往往只能在難過後再重新站起來。儘管面臨挑戰，林舒語依然保持正向心態，她表達對社會的期許：「希望滿滿的愛可以讓社會更好。」並承諾自己會繼續努力去愛每位支持她的人，以及所有她能給予愛的人。