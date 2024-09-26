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遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

記者孟育民／台北報導

YouTube人氣節目《木曜4超玩》的「一日系列」受到觀眾喜愛多年，邰智源和前製作人阿良日前無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，消息震撼大批粉絲，未來動向成謎。坤達今（26日）出席服裝品牌記者會，談到此事則坦言尊重製作單位的決定：「新聞出來後就沒有跟我們聯絡，也沒有發我們，其實時間一直以來都有在安排，有空一定會出席。」

▲▼坤達。（圖／記者孟育民攝）

▲坤達坦言木曜目前都還沒聯絡。（圖／記者孟育民攝）

坤達加入木曜有4年，對於節目變動坦言不會失落，「節目一直以來都有它的想法跟規劃，我們尊重他們。我當然會想繼續合作，如果他們有找我們，還是會繼續，我的狀態就是跟KID一樣，只要節目有需要我們都會出現！」他說目前還沒找邰智源聊過，都還在忙工作，私下也沒傳訊息，「也不知道怎麼問，他沒有（解釋）。」被問到邰智源直播拋出震撼彈，他則覺得大家過度認真，並沒有外界想的嚴重，「一直以來大家過程都半開玩笑，我自己是覺得沒有那麼認真，因為哪天大家出現也是有可能。」

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▲▼坤達。（圖／記者孟育民攝）

▲坤達樂觀看待節目變動。（圖／記者孟育民攝）

先前邰智源在Podcast節目透露未來動向：「我們會找些好的創意，讓觀眾覺得有趣。用相同的內容，但換不同的人來做，再加入新血，撞擊出新的火花。」坤達並沒有多想，直言現在直播都是新面孔，「邰哥可能會覺得節目要求新求變，要有各種可能性，但哪天我們在加入也是新氣象！」

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木曜4超玩, 坤達, KID, 邰智源

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