伊正娶小15歲妻「觀念差異」爆衝突！老婆離家出走...他哀求原諒：不敢忤逆

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》邀請導演李崗、藝人伊正，宣傳舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》之餘，探討「觀念差異、代溝爆衝突撕破臉！家人有話不能好好說嗎？！」伊正跟父親有著世代間的代溝，他說著「三年一世，五年一代。」伊正與小15歲的太太結婚後，也曾發生觀念上的差異，兩人因使用砧板習慣不同大吵一架，當天太太還直接帶著小孩離家出走，伊正一路開著車來到台中，發動哀求原諒的訊息終於順利接回妻小，他說：「以後都不敢忤逆她了。」

▲主持人謝震武律師、李崗導演、伊正合照。（圖／和展影視提供）

談到舞台劇，伊正透過父親揣摩角色，「父親受日式教育，父母親都是軍人，從小就是軍事化教育，生活上數度起了很大的衝突。」

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他回想國中時愛打籃球，但父親希望他按部就班完成學業後出國唸書，因為實在太喜歡打球，伊正還曾因代表學校出賽而錯過模擬考，不敢把成績單帶回家給父親簽名，只好請姑姑代簽還被老師發現要求重簽，但伊正不想面對便打破撲滿帶著一堆零錢離家出走，搭乘半夜的火車北上台北，晃了半天無處可去只好投靠住台北的親阿姨，「我下午一覺醒來，一睜眼就看到父親站在眼前。」倔強的他被父親帶回家後罰跪，但堅持以直挺的高跪姿表達為什麼不能做自己喜歡的事的不滿。

▲伊正和嚴父多次起衝突。（圖／和展影視提供）



伊正高中聯考後依循父親的決定選填志願，「我的第一志願是台大工商，由於分數可能填不上，打算就讀唸政大新聞系，但因為不能反抗父親，最後錄取台大政治系。」父親相當開心，但伊正志不在此，上大學後因緣際會拍了人生第一支廣告，更萌生對演藝圈的憧憬，用休學牽制父親讓他利用課餘時間兼差，就這麼一路走到大學畢業，當兵進了藝工隊，退伍後便順理成章進入演藝圈。

▲伊正毅然決然加入演藝圈。（圖／和展影視提供）



