才槓上徐乃麟！楊繡惠也曾遭她辱罵「賤」爆哭　當場開噴：爸媽情何以堪

記者孟育民／台北報導

楊繡惠26日突然在社群網站撂重話，點名錄《天才衝衝衝》遭到徐乃麟罵「賤」，楊繡惠事後回應《ETtoday星光雲》：「我爸媽都在看這節目，這社會就他能罵人，別人都不能罵他，我就不再去錄了。」雙方戰火引發關注。事實上，楊繡惠也曾透露，在節目上被素人隔著布幕罵賤，讓她當下直接衝到眾人面前理論，講到此處還忍不住哽咽，「我也是人生父母養，我當場就嚎啕大哭，你們拿這些錢請我，我想表現更好報答你們，我這樣有錯嗎？我到底哪裡賤！」似乎是對賤這個字耿耿於懷。

▲▼楊繡惠曾被罵賤，還原情況又哭了。（圖／翻攝自康熙來了）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊繡惠在《康熙來了》還原情況，當時在節目上隔著布幕擺姿勢，讓眾人猜誰最有女人味，卻被某素人妹妹罵賤，讓她氣到「千手觀音都跑出來」，直言就像恐龍噴火，「是什麼動機你會說我賤？我是偷到你家三角褲了喔，我是弄壞你家馬桶嗎？你說我賤，如果你說我騷，我都可以接受，我當時就拿起麥克風罵『你自己才賤』！」

▲楊繡惠氣到飆罵。（圖／翻攝自康熙來了）

楊繡惠當下氣瘋，把布幕撥開直接衝到10個女孩面前，氣喊：「哪一個給我下來！哪一個說我賤？給我下來！」更氣憤到落淚，製作人為此先讓她休息，「製作人說『我叫她跟你道歉，你可以原諒他嗎？』我說你講出一個道理，我可以原諒他，今天節目播出我爸媽會看，你講我可以，我爸媽情何以堪？」最後那位妹妹也哭著道歉，她於心不忍就作罷，還是繼續把節目錄完。