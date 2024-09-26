楊繡惠直播大哭！　遭徐乃麟反問當下為何不說：我沒那麼大尾

記者張筱涵／綜合報導

楊繡惠今（26日）凌晨1點發文抱怨「上節目被罵賤」，對此感到十分難過且偷哭了20分鐘，午間再開直播談論此事，忍不住淚灑鏡頭前。

▲楊繡惠直播大哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊繡惠）



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楊繡惠今天午間趁著吃便當的時間開直播，人在雲林的她中午還有活動要進行，所以並沒有打算開很長的直播，和觀眾互動到一半時，她在講電話期間回應了今天發文提到在《天才衝衝衝》被徐乃麟說賤的事情。

首先，楊繡惠認為有心事就是要宣洩，「難道我不能在臉書寫我的情緒嗎？」對她來說如果沒有一個抒發的出口，內心的坎就會一直過不去。當天錄影結束後，她是邊開車邊哭著回家，對於徐乃麟說怎麼不當下反應：「你老大欸，你說了算，我不是唐從聖，我沒那麼大尾，我不敢當場跟你臭欸。」

楊繡惠進而還原當天情形，自己有一個哏沒有接好，就被徐乃麟說「妳又賤」，當下其實眼眶就含著淚水，後來又聽到對方說「以後有她，我可以不要來錄嗎？」雖然心裡很痛，但還是笑著說「不行，我不能不來」，讓錄影可以順利進行。

▲徐乃麟。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）



楊繡惠說到激動處忍不住淚如雨下，坦承內心有陰影，明年就要滿60歲了，的確也不適合每個節目，未來看到徐乃麟還是會打招呼：「我會傷心的原因是希望我爸媽不要看到這集，因為我不知道他們會不會剪掉，如果沒有剪掉的話，我上了節目被罵賤，我會怕我爸媽難過，就這樣，你可以罵我三八，可以罵我任何字眼，但是罵我賤我比較吞不下去，我很擔心爸媽看到電視，我沒有要責怪大哥的意思。」

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