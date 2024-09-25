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林淑容為高雄豁出去了！　準備「鳳飛飛組曲」：真的不容易

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「小鳳飛飛」的資深歌手林淑容，本週六即將在高雄流行音樂中心開唱，為了這次睽違多年重返舞台，且是首度在高雄舉辦的演出，她誠意滿滿，精心打造一段鳳飛飛組曲的舞蹈，從舞蹈到音樂演出，她都親力親為。

▲▼林淑容為高雄演唱會彩排。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容為高雄演唱會彩排，還和舞群準備了一段鳳飛飛組曲舞蹈。（圖／媒體棧提供）

▲▼林淑容為高雄演唱會彩排。（圖／媒體棧提供）

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不過她大嘆自己很久沒跳，若是顧著唱歌，記舞步就會分心，林淑容笑說：「邊唱邊跳真的不容易，但還好一直保持運動的習慣，所以我還是能跟上節奏！」她猶記當年踏入歌壇是因為鳳飛飛的緣故，因此想藉著演唱會感謝鳳飛飛，並且回饋給一路走來始終支持她的歌迷，最近因A型流感疫情升溫，林淑容也格外注重身體健康，無論多麼悶熱，她都堅持戴著口罩排練，以確保不會因感染影響到演出的順利進行。

林淑容過去三場個人演唱會都在台北舉辦，她表示：「我曾對歌迷承諾會到高雄開演唱會，沒想到這一等就是十幾年。」她透露：「雖然我隔了很久才來高雄開演唱會，高雄的歌迷一定等的很心急，幸虧終於達成夢想，我真的很開心，希望能讓粉絲聽了值回票價！」有北部粉絲在網路上敲碗，要求林淑容在台北再辦一場演唱會，對此，她笑說：「若未來有適合的場地，一定會再到台北演出，請大家拭目以待！」演唱會購票洽年代。

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