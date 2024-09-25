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美食YTR曾當過國小老師！　任職最後一天全班都哭「拍廣告學生瘋傳」

記者孟育民／台北報導

美食旅遊YouTuber傑佛瑞經常於頻道分享各地美食心得及旅遊見聞，教師節將至，他也分享自己曾任國小老師的經歷。傑佛瑞讀研究所時曾做過一年的代課老師，負責帶一個國小六年級的班級。他笑說要去上班的前一天，主任還特別打來關心他。「可能他覺得我外表看起來比較軟，怕控不住學生或無法適應，但我其實教學時蠻嚴格的，學生們反而應該有點怕我。」

▲▼ 佛瑞當國小老師時深受學生喜愛。（圖／光意娛樂）

▲傑佛瑞當國小老師時深受學生喜愛。（圖／光意娛樂）

提到當老師時印象最深的事，傑佛瑞笑說是他親自掃廁所給學生看。原來當時六年級都要負責掃廁所，但學生們都超排斥想逃避，而且小朋友上廁所很容易弄髒不好清理。「每個人都覺得為什麼是我，還吵到連其他樓層的教室都聽到。我就花了一節課的時間教他們怎麼掃廁所，從戴手套、怎麼夾大便、怎麼掃怎麼刷都親自示範。」他笑說後來學生們沒再因此事爭吵過，但這件事也傳遍了學校，還有了『大便老師』等稱號，讓他哭笑不得。

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▲▼ 佛瑞當國小老師時深受學生喜愛。（圖／光意娛樂）

▲傑佛瑞當分享當老師的經驗。（圖／光意娛樂）

傑佛瑞也表示雖然他是個嚴格的老師，但他不會為兇而兇，若是自己的問題也會坦然跟學生道歉。因此雖有點嚴厲，但學生們都很喜歡他，甚至連他曾拍過的廣告還被同學們發現瘋傳。在傑佛瑞任職的最後一天，他準備了小禮物，買飲料給學生喝。沒想到當他第一堂課走進教室的那一刻，就看到學生們在黑板上畫滿一整面黑板的畫，並寫上滿滿的留言，還祝他YouTube頻道千萬訂閱。最後更是全班學生都哭了，紛紛表示捨不得他離開，讓他難忘至今。

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