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演同志「發直男照拉形象」挨批！　巫建和道歉：沒顧慮周全

記者劉宛欣／綜合報導

演員巫建和在《愛愛內含光》之中與林哲熹飾演一對同志情侶，演技受到許多觀眾肯定與讚賞，還藉著這部作品入圍了金鐘獎最佳男配角。他近日在臉書發文寫下「沒事，只是想說發點什麼把形象拉回來一點」，另一方面也在Threads表示「拜託一下，我也是有演跟異性談戀愛過的好嗎…」一席言論遭網友批評，他為此也再度發文，表達自己的立場。

▲巫建和引起爭議的發文。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲巫建和發文「拉形象」引發爭議。（圖／翻攝自巫建和臉書）

巫建和一連串發言，引發網友不滿，發文批評他「直男演員演同志，事後還要發一些很『直』的照片來證明自己的『形象沒有歪』，這直接大扣分欸謝謝」，更直接表示「 如果直男這麼在意自己的形象，那請把這些同志角色還給同志演員可以嗎？」並且進一步舉被質疑過是變性者的Lady Gaga以及被傳是同志的Super Junior希澈為例，兩人都沒有強烈否認過，都是因為認為要尊重LGBTQ+族群。

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▲巫建和引起爭議的發文。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲巫建和引起爭議的發文。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲巫建和引起爭議的發文。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲巫建和引起爭議的發文。（圖／翻攝自臉書、Threads）

▲網友發文與巫建和回覆。（圖／翻攝自Threads）

對此，巫建和親自在該篇貼文底下回應「實在是很抱歉，顧慮的不是很周全，這絕對不是本意」，他解釋自己只是開玩笑，沒想過會造成誤會讓原PO不舒服，他進一步說道：「真的在意也不會接演，往後會更加注意的。」也提到自己挑劇本從來都是以劇本故事本身和角色為主，只要吸引他就會接，性傾向不在考量範圍內，最後他也再度致歉「再次跟你說聲抱歉了，每個人都會有自己非常在意的事，藉此大家也有更多的提醒是好事，謝謝你啊，謝謝，一起繼續努力」。

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